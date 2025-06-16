Москва подтвердила намерение продолжить прямые переговоры с Украиной после 22 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такая дата действительно обсуждалась, но конкретное решение о новом раунде пока не принято.

Песков также прокомментировал возможную смену переговорной площадки. По его словам, вопрос об отказе от Стамбула не поднимался.

«Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку», — отметил представитель Кремля.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня в Стамбуле. Стороны обменялись документами со своими подходами к урегулированию конфликта. По итогам встречи было достигнуто соглашение об обмене тяжелобольными и молодыми пленными по формуле «всех на всех», с каждой стороны не менее 1000 человек.

Первый раунд состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными и подготовке меморандумов по ключевым вопросам.

На брифинге Песков также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он назвал международную реакцию на атаки Израиля «хорошим уроком». По его словам, мировое сообщество раскололось на тех, кто осудил происходящее, и тех, кто поддержал действия Израиля. Кремль отметил отсутствие санкций против Тель-Авива и слабое осуждение со стороны Запада.