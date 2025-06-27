США и Китай достигли важного соглашения о срочной поставке редкоземельных элементов в Америку — это может свидетельствовать о прогрессе в затянувшемся торговом противостоянии двух крупнейших экономик мира.

Президент Дональд Трамп объявил в четверг, что смог достичь соглашения с Китаем. Он также намекнул на возможную аналогичную сделку с Индией, что может означать более масштабные перестройки в мировой торговле.

Прорыв стал результатом переговоров, состоявшихся в мае в Женеве. Тогда Китай обязался отменить нетарифные ответные меры, введенные с 2 апреля. В ответ на американские пошлины Пекин приостановил экспорт ключевых минералов и промышленных магнитов — это ударило по глобальным цепочкам поставок в автомобильной, аэрокосмической, полупроводниковой и оборонной отраслях.

По словам представителя Белого дома, стороны готовы реализовать женевские договоренности, включая возобновление и ускорение поставок редкоземельных элементов.

Министр торговли США Ховард Латник сообщил агентству Bloomberg, что Китай согласился «поставлять нам редкоземельные материалы», а США в ответ «снимут свои меры». Посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировало сделку. Пока непонятно, означает ли это, что США отменят 145% пошлины на всю китайскую продукцию.

Хотя соглашение считается позитивным сдвигом, официальные лица предупреждают: до полноценного торгового договора еще далеко. По данным отраслевых источников Bloomberg, Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, чтобы исключить их попадание в американскую военную промышленность. Неизвестно, снимет ли КНР эти ограничения после заключения сделки.

Ранее введенные Пекином меры уже привели к масштабным перебоям в США: в июне были выданы временные лицензии на экспорт для поставщиков трех ведущих автопроизводителей США. В конце месяца Трамп заявил, что по новой сделке Китай возобновит экспорт магнитов и редкоземельных металлов, а США смягчат визовые ограничения для китайских студентов.





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