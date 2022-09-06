Война в Украине привела к росту спроса европейских стран на такие ударные дроны, как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, отметил в интервью Anadolu гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар, который участвует в международной выставке оборонпрома MSPO 2022 в Польше.

«На фоне войны в Украине возрос интерес к Bayraktar TB2. Интерес уделяют также другому ударному дрону — Akıncı. В настоящее время переговоры со странами Запада продолжаются», — указал он. Халук Байрактар напомнил, что компания Baykar Makina подписала контракты на поставки Bayraktar TB2 с 24 странами, а по Bayraktar Akıncı с 4 странами.

На MSPO 2022 представлен БПЛА Bayraktar TB2, оснащенный мини-боеприпасами производства турецкой компании ROKETSAN. Президент Польши Анджей Дуда уже посетил стенд Baykar в выставочной зоне и был проинформирован о характеристиках и возможностях Bayraktar TB2. Халук Байрактар подарил главе польского государства макет беспилотника Bayraktar Akıncı Attack.

Байрактар подчеркнул, что Польша имеет для Турции особо важное значение в качестве союзника по НАТО: «Турция занимает на этой ярмарке позицию «ведущей страны» благодаря потенциалу и возможностям своего оборонного и аэрокосмического сектора».

По его словам, в мае 2021 года Польша заказала 4 системы Bayraktar TB2. «В связи с этим мы начали работы по его производству. В разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, также требуются новые доработки. Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша — большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции», — сказал Халук Байрактар.

Он добавил, что поставки в Польшу начнутся уже в следующем месяце. Близится к завершению и процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА.

Он также отметил повышенный интерес европейских стран к Международной оборонной и авиационной выставке SAHA Expo, которая пройдет 25-28 октября в Стамбуле. «SAHA Expo — это мероприятие, интерес к которой растет с каждым годом. Мы планируем организовать крайне эффективную выставку с участием экспертных групп и представителей бизнеса, на которой будут детально продемонстрированы достижения Турции в оборонной промышленности и сфере технологий», — подытожил гендиректор Baykar.

Ранее, как писал TRT на русском, на авиационно-космическом фестивале TEKNOFEST KARADENİZ, который состоялся на черноморском побережье Турции, был впервые презентован беспилотный палубный военный самолет Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко») с реактивным двигателем разработки компании Baykar Makina.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия, Бангладеш.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

После начала войны в Украине несколько стран объявили сбор средств для покупки Bayraktar для Киева. Так, в Норвегии такая кампания стартовала в середине июля. По данным организаторов акции, если каждый гражданин страны пожертвует на Bayraktar TB2 хотя бы 10 крон (примерно $1), то этого будет достаточно. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон (около $5,5) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Первые из тысячи спонсоров, которые внесут для покупки не менее 250 крон ($25), смогут выбрать название для БПЛА.

До этого в Литве уже собрали деньги на один БПЛА турецкого производства. В ходе краудфандинговой кампании, которая была запущена в стране 25 мая, литовцам удалось привлечь €5 млн. Также страна анонсировала отправку новой партии помощи для Украины, в том числе БТР М113, военных грузовиков и внедорожников. Однако после сбора средств производитель Baykar подарил Киеву четыре беспилотника Bayraktar TB2, а собранные в Литве средства перечислил на поддержку Украины.