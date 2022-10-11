Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила о своих первых операционных убытках за многие годы, передает Bloomberg. Данные ФРС показывают, что по состоянию на 5 октября операционный убыток составил минус $2,9 млрд. Эксперты предупреждают, что убытки американского центробанка продолжат расти на фоне падения спроса на гособлигации и повышения процентных ставок.

Агентство отмечает, что это резкий поворот событий для американского центробанка, который получил миллиарды дополнительных процентных доходов за годы, прошедшие после финансового кризиса. Любые операционные убытки ФРС означают, что она будет перечислять меньше денег в Казначейство США, напоминает Bloomberg. По его оценке, это драматический сдвиг для экономики. Центральный банк усилил борьбу с повышением цен, выплачивая дополнительные проценты по банковским резервам и через механизм соглашения об обратном выкупе.

По словам бывшего трейдера отдела открытых рынков ФРС и основателя блога Fed Guy Джозефа Вана, процентные расходы ФРС увеличиваются с каждым повышением ставки — она выплачивает проценты банкам и контрагентам по RRP. «Повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре привело ФРС к операционным убыткам. С учетом ожиданий ФРС по дальнейшему росту ставки операционные убытки, вероятно, значительно увеличатся в ближайшие месяцы», — сказал Ван. По его словам, переход к операционным убыткам — редкое явление для центробанка.

При этом 10 октября представители ФРС заявили, что центробанк намерен повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне, при этом сохраняя готовность продолжать ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в стране не будет замедляться. В соответствии с этой целью, которой привержены многие представители руководства Федрезерва, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в следующем месяце.

«Как следует из наших докладов, мы, похоже, достигнем отметки 4,5-4,75% в какой-то момент в следующем году», — сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс на встрече с корпоративными топ-менеджерами.

ФРС в своих решениях опирается на статистические данные, однако представители руководства регулятора ясно дали понять, что будет непросто переубедить их в отсутствии необходимости повышать ставку до 4,5%. «До тех пор, пока мы не увидим признаков замедления инфляции, я не знаю, как мы можем остановиться», — сказал член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер в ходе выступления в университете Кентукки.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, как прогнозировали опрошенные Bloomberg аналитики.

За годы после мирового кризиса ФРС заработала более $1 трлн, которые она перечислила Казначейству. Потери ЦБ — «не повод для беспокойства», они не оказывают существенного влияния на денежно-кредитную политику и носят, скорее всего, временный характер, объясняет эксперт. «ФРС не может разориться, и операционные убытки исчезнут, когда ФРС снизит ставки во время следующего спада. Однако оптика убыточного ФРС не очень хороша», — отметил Ван.

ФРС начала повышать ставку в марте, с околонулевых значений (0–0,25%), это произошло впервые с 2018 года. Параллельно с июня она осуществляет «количественное ужесточение» (quantitative tightening, QT) — распродает с баланса ипотечные и казначейские облигации, чтобы убрать с рынка «лишнюю» ликвидность в условиях разгона инфляции. При этом ФРС и ее глава Джером Пауэлл подвергаются критике из-за того, что достаточно долго не реагировали на рост цен, считая повышенную инфляцию временным явлением, а теперь резкое ужесточение монетарной политики может привести к рецессии.

В начале октября государственный долг США во вторник впервые превысил $31 трлн, писал TRT на русском. Это максимальный размер госдолга из указанных ведомством значений, начиная с 1993 года. Тогда он составлял $4,3 трлн, после чего неуклонно повышался. В итоге к началу октября 2022 года он составил $31,12 трлн. Из этой суммы внутриправительственный долг (Intragovernmental Holdings) США составил $6,82 трлн, остальной (публичный) долг (Debt Held by the Public) — $24,29 трлн.