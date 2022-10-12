Совместные учения японских сухопутных сил и корпуса морской пехоты США с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) пришлось отменить из-за отсутствия снарядов. Их не подвезли на остров Хоккайдо, где проходили маневры, сообщила газета Nikkei со ссылкой на министерство обороны, которое объясняет случившееся процедурными проблемами.

Отмену стрельб из HIMARS газета называет беспрецедентным событием в истории совместных учений. В маневрах на Хоккайдо были применены только принадлежащие японским войскам реактивные установки залпового огня MLRS (Multiple launch rocket system), которые по характеристикам схожи с HIMARS. В общей сложности было выпущено 24 реактивных снаряда.

Совместные учения проходят с 1 по 14 октября на крупнейшем в Японии военном полигоне Яусубэцу, расположенном на востоке Хоккайдо. В общей сложности в них участвуют около 3,5 тыс. военнослужащих и конвертопланы MV-22 Osprey.

На прошлой неделе пресс-служба Пентагона сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом 625 млн долларов. Он среди прочего включает четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Эти и другие вооружения будут предоставлены Киеву из запасов Пентагона.

Ранее TRT на русском писал, что армия США начала искать компании, которые могли бы производить до 100 реактивных систем залпового огня HIMARS в год — в течение пятилетнего периода. Делается это на фоне успешного применения ракетных систем Украиной — это оружие переломило ход войны, и спрос на него будет расти, отмечало издание Business Insider.

Всего вооруженные силы США планируют получить от 120 до 480 систем М142 HIMARS в течение пяти лет, с 2024 по 2028 годы. Ежегодный план — от 24 до 96 систем. Сейчас HIMARS производит корпорация Lockheed Martin на заводе в Камдене, штат Арканзас. Производство до 500 установок почти удвоит мировые поставки HIMARS.