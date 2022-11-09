В ФРГ массово отменяют рейсы поездов из-за того, что большое количество машинистов находятся на больничном, пишет Zeitung «Aussiedlerbote» со ссылкой на сообщения основного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn. Особенно пострадали районы между Фленсбургом, Килем, Любекоми Гамбургом. Также отменены региональные транспортные рейсы в Шлезвиг-Гольштейне.

Уже в течение недели DB Regio, дочерняя компания Deutsche Bahn, которая управляет региональными и пригородными железнодорожными перевозками, сообщает в соцсетях: «Поезд отменяется. Причина: увеличение больничных у машинистов». В результате только с 4 ноября по 6 ноября было отменено почти 300 рейсов. Однако 7 и 8 ноября компания продолжила отменять рейсы в Шлезвиг-Гольштейне. Это коснулось следующих маршрутов: из Фленсбурга и Рендсбурга в Киль, из Киля в Любек, из Любека в Нойштадт и из Бад-Ольдесло в Гамбург. Для большинства направлений Deutsche Bahn предлагает замену автобусными рейсами.

По словам пресс-секретаря Deutsche Bahn, сейчас слишком много машинистов заболели. Однако точное количество не разглашается, указывает Zeitung «Aussiedlerbote». При этом в Deutsche Bahn признают, что их кадровое планирование не способно справиться с сезонным периодом заболеваемости среди водителей и обслуживающего персонала, указывает местная телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk, а в случае увеличения числа заболевших COVID-19 фактически наступает транспортный коллапс, который наблюдается во многих регионах ФРГ в настоящее время.

По словам пресс-секретаря Deutsche Bahn, сейчас слишком много машинистов заболели. Однако точное количество не разглашается, указывает Zeitung «Aussiedlerbote».

Deutsche Bahn также сообщает, что есть проблемы и с компанией Hamburger Hochbahn, эксплуатирующей пригородные поезда в северной Германии. Так, не все поезда U1 ходят до Нордерштедта (район Зегеберг) и Гросхансдорф (район Стормарн). Причиной также указывается болезнь персонала. Кроме того, из-за неисправностей в Итцехо на маршруте Гамбург-Вестерланд (Зюльт) в настоящее время также затруднено междугороднее движение.

В Цвиккау (Саксония) местные транспортные компании прямо заявляют на сайтах, что расписание, которое было в летние каникулы, продлено до 31 декабря. Это означает, что интервалы между движением поездов и автобусов увеличено, при этом транспортники обещают точечно реагировать на скопления учеников и увеличивать количество школьных автобусов на рейсах, где это необходимо. По данным медицинских страховых компаний Barmer и AOK plus, количество отпусков по болезни в Саксонии в последнее время возросло в несколько раз.

Многие региональные издания Германии пишут, что задержки наблюдаются практически во всех отраслях сферы обслуживания и экономики вообще. У Deutsche Post проблемы с доставкой писем из-за отсутствия многих доставщиков. Большинство аптек Германии ежедневно сталкиваются с проблемами в получении необходимых медикаментов. Государственные администрации также сталкиваются с кадровой проблемой — например, город Кельн. Сейчас здесь открыто более 2500 вакансий.

Чтобы решить эту проблему, компании должны стараться, например, дольше удерживать пожилых сотрудников на работе или нанимать специалистов из-за рубежа, говорит Сибилла Стипплер из Института немецкой экономики в Кельне. По мнению экономиста, властям пора постепенно задуматься о переходе на гибкий график: «Сейчас у всех на слуху четырехдневная рабочая неделя. С экономической точки зрения это плохо, потому что мы не можем работать прямо сейчас. С точки зрения предпринимателя, это привлекательно, если использовать это разумно».

Однако многие региональные журналисты не согласны с таким мнением. «Неважно, четырехдневная рабочая неделя, квалифицированные работники из-за рубежа или лучшие возможности для обучения: многие компании в Северном Рейне-Вестфалии находятся на пределе и должны что-то делать здесь и сейчас, чтобы найти новых сотрудников», — заключают в Mitteldeutscher Rundfunk.