Большинство аптек Германии ежедневно сталкиваются с проблемами в получении необходимых медикаментов, пишет Zeitung «Aussiedlerbote» со ссылкой на новое исследование ApoVote компании Bonsai Health. В ходе него были опрошены 256 фармацевтов из подразделения фармацевтики и здравоохранения института рыночных исследований Bonsai Research, являющихся владельцами или руководителями.

«Говорить сегодня о «чрезвычайном положении» — вовсе не преувеличение, — утверждает Беттина Мертенс-Дановски, ответственная за исследование ApoVote. — Более двух третей «узких мест» в снабжении аптек касаются рецептурных лекарств. То есть лекарств, которые имеют отношение к поддержанию жизни. А именно, это означает, что эти медикаменты просто жизненно необходимы».

В случае безрецептурных лекарств фармацевты могут предложить альтернативные медикаменты в 72% случаев. Однако они также не могут помочь более чем четверти пациентов (28%) с помощью этих безрецептурных препаратов. Так, 54-летний фармацевт, опрошенный Bonsai Health, заявил, что «дефицит поставок просто драматичен»: «Мало того, что гораздо больше времени отнимает буквальная подборка замен лекарств и средств вместо их простого заказа. Также ужасно работать в воскресной службе скорой помощи и знать, что ты не можешь обеспечить самых маленьких пациентов». В частности, в отношении детских обезболивающих средств впервые на момент проведения исследования (август 2022 года) возникли значительные пробелы в поставках.

«Нет никаких признаков улучшения ситуации с поставками, — констатирует Беттина Мертенс-Дановски. — Об этом говорят не только наши опросы. Люди могут увидеть это уже сегодня на дверях той или иной аптеки — когда объявление обращает внимание на то, какие медикаменты закончились».

Многим, кто принимает определенные лекарства на постоянной основе, приходится заботиться о том, чтобы самим искать «свои» медикаменты в других странах ЕС. Например, гипертоники часто долго подбирают себе подходящие антигипертензивные средства. Они не могут просто взять и перейти на аналоги, заключают специалисты, проводившие исследование.