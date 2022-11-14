Американцы-мусульмане получили не менее 83 мест на промежуточных выборах в США, сообщают Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и ресурсный центр Jetpac. В этом году на государственные посты баллотировались почти 150 американских мусульман, включая 51 кандидата в законодательные органы в 23 штатах.

Результат этого года превзошел предыдущий рекорд 2020-го, когда мусульмане заняли 71-е место в различных органах американской власти.

«Меня вдохновляют исторические победы, которые мы наблюдаем на местных выборах и выборах в Сенат по всей стране. Это показывает, что мусульманское сообщество создает прочную инфраструктуру для устойчивого успеха на выборах», — сказал исполнительный директор Jetpac Мохаммед Миссури. — Политические решения по вопросам образования, жилья, климата и гражданских прав формируются законодательными собраниями штатов, и очень важно, чтобы наш голос был представлен в процессе разработки политики».

Так, 23-летняя американская мусульманка стала не только первым носящим хиджаб депутатом в штате Иллинойс, но и самым молодым законодателем в истории. Набиля Саид в свои 23 года сумела одержать победу по своему избирательному округу над действующим депутатом-республиканцем Крисом Босом. В пользу девушки сыграла ее предвыборная стратегия — Набиля обошла буквально все дома в округе и поговорила со всеми избирателями, передает Siasat. «Когда я объявила о выдвижении кандидатуры, я взялась за миссию искренне поговорить с людьми, привести для них аргументы, зачем им стоит принимать участие в нашей демократии. Я победила благодаря этому диалогу», — поделилась Набиля.

Салман Бходжани и Сулеман Лалани стали первыми мусульманами, избранными в законодательный орган Техаса. Набила Ислам, американка-мусульманка бангладешского происхождения, баллотировалась (и проиграла) на выборах в Палату представителей от Джорджии в 2020 году. Но на нынешних промежуточных выборах она стала первой женщиной-мусульманкой и первой женщиной из Южной Азии, избранной в местный сенат штата.

«Сегодняшний законодатель штата — это завтрашний член Конгресса, — говорит Мохаммед Миссури. Он отмечает, что Ильхан Омар (в 2016 году была избрана членом Палаты представителей штата Миннесота), Рашида Тлаиб (избрана в Палату представителей в 2019 году) и Кит Эллисон (член Палаты представителей с 2007 по 2019 годы, сейчас – генпрокурор Миннесоты) работали в законодательных собраниях своих штатов до того, как получили места в Конгрессе. «Они не появились из ниоткуда… они потратили годы на укрепление доверия общества… а затем, когда они решили баллотироваться в Конгресс, люди знали, кто они такие», — отметил он.

«Сегодняшняя историческая череда рекордных побед американских мусульман на выборах является свидетельством продолжающегося подъема нашего сообщества в американской политике и доверия, которое наши соседи оказали нам, чтобы мы представляли их и боролись за их интересы», — сказал национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.