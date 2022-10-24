Правительство Германии вынуждено сократить ряд программ по перевооружению армии из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителей оборонной промышленности.

В материале отмечается, что закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось. Особенно это коснулось проектов для военно-морских и военно-воздушных сил Германии. «Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — говорится в статье. Речь идет о третьей серии корветов К130, новых самолетах Eurofighter для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах и самоходных гаубицах, которые должны были прийти взамен поставленных в Украину.

Кроме того, по данным источника издания, может быть сокращен заказ на американские истребители пятого поколения F-35, так как Берлин рассчитывал закупить их при докризисном уровне доллара к евро. Кроме того, еженедельно сокращается размер второй партии боевых машин пехоты Puma, на которую в этом году планировалось выделить €304 млн.

При этом, как отмечают представители военной промышленности, бюджета в €100 млрд уже недостаточно. По словам одного из них, для реализации пожеланий бундесвера сегодня необходимо €200 млрд.

Если Германия в ближайшее время вступит в боевые действия, то ее запасов хватит на один-два дня, ранее писал Business Insider со ссылкой на представителей оборонной промышленности, экспертов и политиков в сфере обороны в бундестаге. По правилам НАТО, у страны-участницы альянса резерв вооружений должен быть минимум на 30 дней, уточняет издание. Как отмечалось в публикации, спустя всего месяц после того, как Берлин передал Киеву самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, в Минобороны Германии начали сообщать о дефиците оружия. При этом о проблеме было «известно давно» благодаря жалобам самих военных, уточняет Business Insider. Между тем ФРГ обязалась поставить Украине 167 000 патронов, 1 592 артиллерийских снаряда калибра 155 мм и 255 калибра 155 мм, а также 30 тыс. патронов калибра 40 мм.