На фоне разлада Парижа и Берлина, вызванного энергетическим кризисом и вопросами безопасности в Европе на фоне войны в Украине, Германия рискует остаться одна на мировой арене. Об этом пишет Deutschlandfunk.

Одним из символов раскола в отношениях ФРГ и Франции стала отмена ежегодного немецко-французского совета министров в октябре. Вместо этого руководства двух стран изобрели новый формат дискуссий: франко-германская неделя в виде серии коротких министерских встреч в обеих столицах. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, а также министры экономики и финансов посетили Париж. После этого Берлин посетили премьер-министр Франции и министр культуры.

«Цель состояла в том, чтобы нейтрализовать впечатление о длительном расстройстве франко-германских отношений. Когда в середине октября был отменен очередной франко-германский совет министров из-за планов членов правительства Германии на отдых, стало очевидно, что в разгар исторического кризиса франко-германские отношения также грозят превратиться в спектакль», — пишет Deutschlandfunk.

Руководство Франции недовольно мерами правительства ФРГ в энергетике и оборонной сфере. Как ранее писал TRT на русском, в ноябре уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила: немецкой армии не хватает вооружения на €20 млрд, а также амуниции.

Deutschlandfunk отмечает: Германия превращается в «странного одиночку на мировой арене» не только из-за разлада с Францией — разногласия есть и с Вашингтоном, и с Восточной Европой. «Не сработали ни личная харизма (канцлера Олафа Шольца — прим. редакции), ни эмпатия», — уточнили в Deutschlandfunk.

В конце октября об углублении противоречий между ФРГ и Францией сообщила и британская Times, отметившая: «через десять месяцев после того, как Шольц стал канцлером Германии, отношения в самом сердце ЕС стали более хрупкими, чем когда-либо». 26 октября Шольц прибыл в Елисейский дворец, чтобы, как пишет Times, «успокоить Макрона после гневной реакции Франции на ряд инициатив Германии. Их кульминацией стал пакет расходов ФРГ в размере €200 млрд для защиты потребителей от резкого роста цен на энергоносители».

«Позиция Германии эгоистична, краткосрочна и не учитывает интересы Европы, несмотря на то, что риски хорошо известны», — пишет французская Le Monde.

Берлину и Парижу следует искать новые форматы общения, которые, «впрочем, ФРГ не помешало бы применить и в контактах с Вашингтоном или Варшавой», заключает Deutschlandfunk.