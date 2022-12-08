Берлин и Париж не могут скрыть пропасть в отношениях, она присутствует во всех сферах экономики и политики, пишет Politico. Отношения между главными локомотивами экономики ЕС обострились настолько, что в ноябре странам пришлось отменить саммит правительственных делегаций, отмечает издание. Это может грозить экономическими проблемами всему Евросоюзу, так как ФРГ и Франция — главные силы в европейской экономике.

Источники Politico, знакомые с переговорами, сообщили: канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение французского президента Эммануэля Макрона о совместном визите в Китай. В Париже настаивали: для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином нужен единый европейский фронт — ранее в таком формате лидеры ЕС встречались с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Однако Шольц, уточняет Politico, решил лететь в Пекин в одиночку с делегацией промышленников, стремящихся заключить деловые сделки, чем вызвал раздражение у Макрона. Но не у него одного: визитом Шольца возмутились и в Вашингтоне, уточняет издание.

Берлин же возмущен тем, что Франция отказалась продлить существующий трубопровод MidCat через Пиренеи для перекачки остро необходимого газа из Испании в ФРГ. Париж также заключил отдельную сделку с Мадридом и Лиссабоном о новом подводном трубопроводе для доставки газа.

Разногласия в энергетической политике еще глубже, пишет Politico: Франция раздражена неразумными решениями ФРГ — закрытием АЭС и строительством большего количества газопроводов из России. В то время как в центре французской энергетической модели именно АЭС — 56 станций вырабатывают 70% электроэнергии страны.

Однако в этом году многие французские электростанции отключены на техническое обслуживание, что вынуждает Францию ​​импортировать электроэнергию из Германии, подчеркивает издание.

Париж также возмущен тем, что Германия, создавшая в этом году специальный фонд в размере €100 млрд для модернизации Бундесвера, потратила большую часть денег на закупку самолетов из США, а не из Франции. При этом Берлин затормозил ряд совместных франко-германских проектов в оборонной сфере, чем «‎ошеломил Париж‎»‎.

Politico уточняет: разногласия между двумя столицами возникли еще задолго до прихода к власти в ФРГ год назад «‎светофорной коалиции»‎. Канцлер Ангела Меркель «‎предпочитала скрывать разногласия с Макроном и его предшественниками, придумывая умные дипломатические формулы, которые позволяли снизить градус напряжения»‎, рассказали собеседники издания.

Как ранее писал TRT на русском, из-за разлада Парижа и Берлина, вызванного энергетическим кризисом и вопросами безопасности в Европе на фоне войны в Украине, Германия боится остаться одна на мировой арене.