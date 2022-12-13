Армия Германии испытывает тотальный дефицит вооружений, признал глава германо-французской группы оборонных компаний KNDS — крупнейшего производителя танков в Европе — Франк Хаун.

«‎У бундесвера раньше было 2 тыс. танков Leopard 2, а сейчас только 300. С их помощью можно защитить Аугсбург, а Берлин уже нет», — отметил глава KNDS.

По его словам, армии ФРГ на текущий момент «‎не хватает почти всего. И если мы посмотрим на войну в Украине, то увидим, что прежде всего нам не хватает средств артиллерии»‎.

Причиной нынешнего дефицита Хаун назвал «закупочную бюрократию». Это заявление главы одного из крупнейших оборонных предприятий ФРГ и Франции прозвучало на фоне призывов министра обороны Кристин Ламбрехт увеличить финансирование армии.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале декабря глава оборонного ведомства в письме министру финансов пожаловалась на нехватку вооружений и пустующие склады боеприпасов, требуя выделить дополнительные средства на их закупку.

Тогда же уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль сообщила, что Германия недостаточно быстро осуществляет модернизацию бундесвера, ФРГ требуется не менее $20,5 млрд для пополнения своих «израсходованных» военных боеприпасов.

5 декабря в пресс-службе правительства ФРГзаявили: Берлин в 2023 году не сможет выделить не менее 2% ВВП в оборону, как того требуют стандарты НАТО.

Ранее глава KNDS Франк Хаун заявил: «‎всего 30 лет назад Германия тратила около 2,8% ВВП на оборону, и ее вооруженные силы никогда не участвовали ни в одном зарубежном развертывании. Текущий оборонный бюджет Германии составляет 1,2% от ВВП, и немецкая армия участвует в крупномасштабных развертываниях от Гиндукуша до Мали»‎.