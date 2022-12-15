Вооруженные силы ФРГ не могут в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО, пишут местные СМИ со ссылкой на конфиденциальный отчет главы Минобороны Германии Кристин Ламбрехт.

Из отчета следует: на данный момент Германия обеспечила готовность к выполнению задач Североатлантического альянса, в частности, к усилению восточного фланга блока, но обеспечила «частично с ограничениями».

Кроме того, в 2023 году Бундесвер столкнется с проблемой развертывания сил быстрого реагирования НАТО в Литве, где ВС Германии вместе с другими партнерами по альянсу формируют так называемую боевую бригаду. Аналогичные проблемы с развертыванием Бундесвера могут возникнуть и в Словакии, пишет издание.

Глава Минобороны ФРГ отметила: недостатки есть не только в работе миссий за рубежом. В частности, ВС Германии столкнулись с проблемами в сфере безопасности военного воздушного пространства над страной. Существуют значительные признаки старения наземных систем, в том числе радиолокационных станций воздушного пространства, бортовой радиоаппаратуры или программного обеспечения для командных пунктов.

Авторы отчета предупреждают: в будущем можно ожидать «увеличения частоты отказов» в работе техники.

Как пишет Welt, исходя из данных отчета, глава Минобороны Германии заявила членам комитета Бундестага, что, несмотря на специально созданный фонд для ВС ФРГ в размере €100 млрд, оборонный бюджет должен быть увеличен уже в следующем году.

«Пробелы в кадровом составе, материальном оснащении, инфраструктуре, запасных частях и боеприпасах, образовавшиеся в результате десятилетий структурного недофинансирования, не могут быть устранены одним росчерком пера», — подчеркнула министр.

Как ранее сообщал TRT на русском, армия Германии испытывает тотальный дефицит вооружений. Такое мнение высказал глава германо-французской группы оборонных компаний KNDS — крупнейшего производителя танков в Европе — Франк Хаун.

«‎У бундесвера раньше было 2 тыс. танков Leopard 2, а сейчас только 300. С их помощью можно защитить Аугсбург, а Берлин уже нет», — отметил глава KNDS.