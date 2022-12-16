Германская экономика не справляется с целевым нормативом экономии газа. При нормативном показателе в 20% удается обеспечивать только 12-процентную экономию. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (Bundesnetzagentur, BNetzА).

Отмечается, что на 49-ой неделе (с 5 по 11 декабря) потребление газа с поправкой на температуру воздуха было на 12% ниже среднего удельного потребления за последние четыре года.

В 48-ю неделю (28 ноября — 4 декабря) экономия составила, по уточнённым данным, также 12% (прежняя оценка - 16,5%). На 47-ой неделе (21-27 ноября) удавалось обеспечить 24,15%-ную удельную экономию газа.

«Цель экономии явно не достигнута», — признает регулятор.

BNetzА считает «стабильной» ситуацию с удельным потреблением газа, когда экономится 25% газа по отношению к референсному значению, «напряженной» — 15-25% и «критической» — если менее 15%.

Bundesnetzagentur уже изменило оценку погодной ситуации в стране с «напряженной» на «критическую».

Ведомство называет «стабильной» ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние 4 года (2018-2021 годы), «напряженной», если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период, и «критической», если более чем на 2 градуса ниже обычного. Прогноз на эту неделю - на 3,18 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

Германия вместе с рядом других западных стран предприняла ряд шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Как писалTRT на русском, власти Германии все чаще переводят сотрудников на неполный рабочий день: с августа по ноябрь число людей, работающих по сокращенным ставкам, выросло более чем в два раза — с 76 тыс. до 187 тыс. человек. Тенденция на сокращение рабочего времени в основном наблюдается в сфере наукоемкой промышленности. Там количество временно занятых за четыре месяца 2022 года увеличилось с 59 тыс. до 151 тыс. человек.

Кроме того, более 300 тыс. предприятий ФРГ оказались на грани банкротства. В ноябре количество компаний в зоне риска выросло на 15,6% по сравнению с мартом.