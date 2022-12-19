Владелец Twitter Илон Маск обратился к пользователям соцсети с просьбой проголосовать: должен ли он уйти с поста главы компании. Миллиардер пообещал, что обязательно учтет результаты опроса.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», — написал Маск.

После недавних изменений, проведенных в социальной сети, владелец попал под критику пользователей. Ранее он также пообещал, что в будущем проведет опросы-голосования по основным изменениям в политике компании.

После закрытия сделки по покупке соцсети Маск провел ряд реформ. В том числе он уволил более половины ее сотрудников и вернул учетные записи пользователей, которые ранее были заблокированы.

В воскресение, 18 декабря, Twitter объявил, что удалит учетные записи, «созданные исключительно» для продвижения других социальной сетей.

Компания сообщила, что удалит аккаунты, которые рекламируют конкурирующие соцсети и содержат ссылки на Facebook и Instagram, Mastodon и др. Под запрет попали также агрегаторы ссылок Linktree и Lnk.Bio. Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил в Twitter, что новая политика компании «не имеет смысла».

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. При этом миллиардер в ходе переговоров отказывался от сделки из-за того, что соцсеть не смогла или отказалась предоставлять данные о доле фальшивых аккаунтов и спам-ботов. По словам Маска, спам-боты в соцсети могут превышать 20-25% от реальных пользователей.

После сделки миллиардер объявил, что с 28 ноября начнет восстанавливать заблокированные администрацией Twitter аккаунты. Он провел голосование по поводу «амнистии» таких аккаунтов. Это предложение поддержали 72,4% пользователей, против высказались 27,6% опрошенных.

В частности, Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был заблокирован в январе 2021 год за высказывания после организованного его сторонниками штурма Капитолия, которые, по мнению администрации платформы, могли спровоцировать повторные атаки.

Кроме того, Twitter блокировал аккаунт рэпера Канье Уэста 9 октября из-за высказываний, в которых некоторые пользователи усмотрели антисемитизм. Маск разблокировал Уэста 28 октября, однако уже 2 декабря аккаунт рэпера снова заблокировали за антисемитский твит.

В 2021 году TRT на русском писал, что благодаря росту акций Tesla рыночная капитализация компании превысила $1 трлн, а ее генеральный директор стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов.