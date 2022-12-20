После очередной серии поломок министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт отложила закупку новых БМП Puma. Без этой системы вооружения Германия оказалась в шатком положении, пишет Die Welt.
Puma — самая дорогая боевая машина пехоты в мире. Однако во время последнего раунда учений ни одна из 18 БМП не справилась с поставленными задачами — все вышли из строя, уточняет издание.
Именно эти БМП использует специально укомплектованный контингент Бундесвера, который с 1 января должен войти в состав Сил быстрого реагирования НАТО.
«Минобороны хотело произвести впечатление на своих союзников по альянсу и на [президента РФ Владимира] Путина с помощью Puma. Но не вышло. Теперь ФРГ в составе сил НАТО будет представлять пятидесятилетний Marder, которая, к счастью, до сих пор ездит и стреляет», — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
Он отметил: банкротство Puma «вписывается в единый образ страданий, которые Бундесвер претерпевает уже десять месяцев» с тех пор, как канцлер ФРГ Олаф Шольц в марте провозгласил политику «Zeitenwende» («эпохального разворота»).
Новостное агентство Tagesschau подчеркивает: провал на учениях Puma произошел «в самый неподходящий момент для министра Кристин Ламбрехт». Чтобы «придать вооруженным силам дух оптимизма» глава оборонного ведомства ФРГ в начале декабря выделила средства на самолет-невидимку F 35. Однако эти новости «утонули в потоке негатива» вокруг БМП Puma, констатирует агентство.
Член оппозиционной партии ХДС Хеннинг Отте прямо заявил, что потеря Puma на учениях — это «позор для Бундесвера».
Как ранее сообщалTRT на русском, в Минобороны ФРГ признали, что не могут в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. На данный момент Германия обеспечила готовность к выполнению задач Североатлантического альянса, в частности, к усилению восточного фланга блока, но обеспечила «частично с ограничениями». На этом фоне немецкие парламентарии все чаще говорят о скорой отставке министра Ламбрехт, с которой связывают многочисленные скандалы вокруг Бундесвера.