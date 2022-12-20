После очередной серии поломок министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт отложила закупку новых БМП Puma. Без этой системы вооружения Германия оказалась в шатком положении, пишет Die Welt.

Puma — самая дорогая боевая машина пехоты в мире. Однако во время последнего раунда учений ни одна из 18 БМП не справилась с поставленными задачами — все вышли из строя, уточняет издание.

Именно эти БМП использует специально укомплектованный контингент Бундесвера, который с 1 января должен войти в состав Сил быстрого реагирования НАТО.

«‎Минобороны хотело произвести впечатление на своих союзников по альянсу и на [президента РФ Владимира] Путина с помощью Puma. Но не вышло. Теперь ФРГ в составе сил НАТО будет представлять пятидесятилетний Marder, которая, к счастью, до сих пор ездит и стреляет»‎, — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.

Он отметил: банкротство Puma «‎вписывается в единый образ страданий, которые Бундесвер претерпевает уже десять месяцев»‎ с тех пор, как канцлер ФРГ Олаф Шольц в марте провозгласил политику «‎‎Zeitenwende» («эпохального разворота»).

Новостное агентство Tagesschau подчеркивает: провал на учениях Puma произошел «‎в самый неподходящий момент для министра Кристин Ламбрехт‎»‎. Чтобы «‎придать вооруженным силам дух оптимизма»‎ глава оборонного ведомства ФРГ в начале декабря выделила средства на самолет-невидимку F 35. Однако эти новости «‎утонули в потоке негатива‎» вокруг БМП Puma, констатирует агентство.

Член оппозиционной партии ХДС Хеннинг Отте прямо заявил, что потеря Puma на учениях — это «позор для Бундесвера».

Как ранее сообщалTRT на русском, в Минобороны ФРГ признали, что не могут в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. На данный момент Германия обеспечила готовность к выполнению задач Североатлантического альянса, в частности, к усилению восточного фланга блока, но обеспечила «частично с ограничениями». На этом фоне немецкие парламентарии все чаще говорят о скорой отставке министра Ламбрехт, с которой связывают многочисленные скандалы вокруг Бундесвера.