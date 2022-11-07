Германия планирует потратить в 2023 году €83,3 млрд для сдерживания цен на газ и электроэнергию в условиях европейского энергетического кризиса, пишет Reuters со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении агентства.

Средства будут выделены в рамках финансирования фонда экономической стабильности на €200 млрд, которое в октябре было одобрено Бундестагом (немецким парламентом) и нацелено на поддержку домохозяйств, бизнеса, оказавшегося в затруднительном положении, и импортеров газа в условиях роста цен на энергию. По данным агентства, на сдерживание цен на газ и электричество в 2023 году уйдет 42% средств от общего объема программы.

Парламент позволил правительству Германии брать дополнительные кредиты и за счет этого финансировать фонд, сообщал телеканал ZDF. Он указывал, что отказ от «долгового тормоза» (мера по снижению темпов наращивания госдолга) применяется в исключительных случаях. В последний раз к нему прибегали во время первых волн пандемии коронавируса.

Энергетический кризис в Европе начал набирать обороты весной, после начала войны в Украине, расширения западных санкций в отношении Москвы, резкого сокращения поставок в Европу газа из России (к октябрю, по оценке МВФ, они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом), а также ошибок в политико-экономическом курсе правительства Олафа Шольца и предыдущего кабинета. На фоне роста цен на энергоносители в Германии наблюдается рекордная за несколько десятилетий инфляция.

Как следует из опубликованного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung, значительная часть граждан Германии в ходе нынешнего энергетического кризиса боятся прежде всего растущих цен на продуктовую корзину и аренду жилья, а также грядущей рецессии. Как отмечали журналисты немецкого издания Handelsblatt, серьезные экономические трудности ФРГ обусловлены политическими ошибками руководства страны.

По мнению издания, было бы нечестно стараться выдать последние два десятилетия глобализации за свидетельство высокой компетенции политики и экономики Германии. Честнее было бы признать, что этот успех был связан со множеством особых обстоятельств. Так, экономические достижения Германии за последние 20 лет отчасти объясняются сотрудничеством с Китаем и Россией, поскольку со стороны России предоставлялся дешевый газ, а договор с Китаем казался взаимовыгодным, считают авторы статьи.

Несмотря на декларируемые намерения стран Европы, в том числе ФРГ, диверсифицировать энергетическую отрасль и перейти на возобновляемые источники энергии, их доля в структуре энергопотребления все равно остается незначительной. Ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) обеспечивает 70% энергопотребления Евросоюза, а собственных месторождений в регионе недостаточно (при этом Германия, Бельгия и Испания решили отказаться от АЭС), и в результате ЕС по-прежнему критически зависит от импорта энергоносителей.

На фоне газового кризиса стало очевидно, что пропускная способность газотранспортной системы в Северо-Западной Европе недостаточна, чтобы полноценно снабжать Германию через терминалы в соседних странах. В итоге власти Германии заключили соглашение с местными энергетическими компаниями Uniper, RWE и VNG об обязательном использовании мощностей двух СПГ-терминалов на северо-западе страны, которые должны быть запущены этой зимой. Речь идет о терминале Uniper в Вильгельмсхафене мощностью 7,5 млрд кубометров в год и терминале в Брунсбюттеле мощностью 5 млрд кубометров в год (на 50% принадлежит правительству Германии, остальные доли у RWE и Gasunie).

Суть соглашения в том, что компании обязаны будут полностью загружать мощности этих терминалов вплоть до марта 2024 года, то есть должны будут купить на мировом рынке соответствующий объем СПГ. Фактически, хотя терминалами управляют частные компании, проект будет в основном финансироваться из государственных средств: всего правительство Германии хочет построить четыре плавучих терминала по приему СПГ (FSRU) за €2,5 млрд. Помимо указанных двух, еще два терминала планируется разместить на Балтике в окрестностях Любмина, тогда поступающий с них газ можно будет перенаправить в инфраструктуру, которая изначально должна была использоваться для транспорта газа «Северного потока-2», отмечает «Коммерсант».

Хотя немецкие компании обещали правительству загрузить терминалы, им еще предстоит найти на рынке необходимый объем СПГ — пока о заключении соответствующих соглашений не объявлялось. При этом местные журналисты прямо указывают, что подобные планы по поставкам сжиженного природного газа уже провалились, писал Bild. Представитель Союза судовладельцев ФРГ Мартин Крёгер пояснил, что у Германии нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния. По его словам, по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.