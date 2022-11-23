Ошибки военно-экономического планирования со стороны Министерства обороны Германии при заказе запасных частей все чаще ставят под угрозу боеготовность 155-мм/52 немецких самоходных гаубиц PzH 2000, пишет Der Spiegel.

После поставки Украине в общей сложности 14 самоходных гаубиц PzH 2000, Министерство обороны ФРГ не смогло вовремя заказать необходимые обширные пакеты запасных частей для регулярного ремонта их систем и, таким образом, поддержания их в рабочем состоянии в бундесвере.

Отсутствие запчастей в армии ФРГ никого не удивляет, отмечает Der Spiegel. В конце лета отдел закупок бундесвера безуспешно уведомлял Министерство обороны Германии о необходимости заказать обширные пакеты запасных частей для гаубиц PzH 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II, поскольку сроки поставки специальных материалов для изготовления этих пакетов весьма длительны. Нехватка запчастей парализует сейчас и так называемый ремонтный хаб, который Германия хочет создать в Словакии к середине декабря.

Главный исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой индустрии безопасности и обороны Ганс Кристоф Ацподиен четко заявил, что существуют проблемы с заключением госконтрактов в оборонной сфере. Отдельные эксперты, сообщает Business Insider, утверждают, что к 2030 году потребуется до 30 млрд евро, чтобы «закрыть дыру» дефицита боеприпасов. Однако обычно эти расходы закладываются в бюджет, дополнительно средства на такие цели не выделяются, отмечается в публикации.

Ранее издание Military Watch писало, что широко разрекламированные САУ Panzerhaubitze 2000 — в ФРГ они преподносятся как самые мощные в мире — продемонстрировали в Украине значительный износ всего после месяца эксплуатации в боевых условиях. Поставленные в Украину в конце июня, они уже вышли из строя. Еще одна проблема Panzerhaubitze 2000 — плохая совместимость орудий с боеприпасами других стран НАТО, хотя унификации в альянсе уделяется большое внимание.