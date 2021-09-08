В Стамбуле на военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) 7 сентября 2021 года состоялась церемония официальной закладки для Военно-морских сил Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada).

Подрядчиком в строительстве кораблей для ВМСУ выступает турецкая государственная проектно-конструкторская компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM).

Головной корвет стоимостью около €265 млн должен быть передан Киеву для достройки и доукомплектования на нем вооружения и остальных систем в 2022 году и войти в состав флота в 2024 году. Рамочная стоимость всего контракта составляет более $1 млрд.

Корветы этого типа будут оснащены противокорабельными ракетными комплексами Boeing Harpoon, ЗРК малой дальности MBDA VL MICA, 76 мм универсальными артиллерийскими установками Leonardo Super Rapid, 35 мм зенитными артиллерийскими комплексами Rheinmetall Millennium, 12,7 мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324 мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90.

Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2300 тонн, длина 99,6 м) турецкого проекта, который был разработан для ВМС Турции при участии Исследовательско-проектного центра кораблестроения (Николаев, Украина).

Соглашение о строительстве для ВМСУ пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM (в переводе «Отечественный корабль») было подписано 14 декабря 2020-го в Киеве между главой оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром и министром обороны Украины Андреем Тараном. Согласно договоренностям, головной корвет должен быть построен на турецкой верфи, последующие корабли – в Украине на судостроительном заводе «Океан» в Николаеве.

Как писал ранее TRT на русском, в феврале начальник управления маркетинга судостроительного завода «Океан» Николай Гапеев заявил о начале технической подготовки, необходимой для производства корветов программы MILGEM в Украине. Также Минобороны Украины поручило отечественной компании «Мотор Сич» разработать боевые вертолеты для корветов проекта MILGEM. «Мотор Сич» планирует представить решение в виде глубоко модернизированного вертолета Ми-2. Киль разрабатываемого вертолета предполагается сделать складывающимся, чтобы вертолет мог поместиться в ангаре корвета. В качестве силовой установки в корветах планируется использовать украинские двигатели производства компании «Зоря»-«Машпроект».