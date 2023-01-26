Западные партнеры Украины начали обсуждать возможность поставок Киеву реактивных истребителей. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Теперь, когда США и Германия согласовали отправку Украине американских танков Abrams и немецких Leopard, в Киеве считают следующим логическим шагом поставки военным страны современных истребителей, уточняет издание.

Politico на основе бесед с западными дипломатами отмечает: страны Европы и США уже начали внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей.

«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил Politico дипломат из неназванной страны Северной Европы.

Дебаты, вероятно, окажутся еще более спорными, чем споры вокруг поставок танков, считают собеседники журнала. Опрошенные изданием официальные лица и дипломаты заявили, что их правительства «‎больше не считают эту идею неудачной, но опасения эскалации остаются высокими»‎.

Красные линии сдвигаются

При этом Politico подчеркивает: США уже заявили Киеву, что поставка истребителей «на данный момент невозможна».

«Там есть красная черта, но прошлым летом у нас была красная черта на поставки систем залпового огня HIMARS. Но она сдвинулась. Потом это были боевые танки, и это тоже сдвинулось», — уточнил собеседник издания.

Другой дипломат в беседе с Politico пояснил: в начале 2022 года западные союзники договорились о «неписаной политике» не поставлять Украине полный пакет вооружений сразу из опасений, что «это вызовет резкую реакцию со стороны России».

Мысль заключалась в том, что Запад должен оказывать поддержку постепенно, оценивая реакцию России на каждом этапе.

«Многие страны Запада считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы острая российская реакция, в том числе ядерная. Можно назвать это процессом постепенного привыкания [Путина к поставкам западной техники]», — сказал дипломат.

Стратегия представляла собой медленную, но неуклонно возрастающую тенденцию поддержки Запада, от противотанковых систем Javeline и переносных систем ПВО, таких как Stinger, до HIMARS, а в последнее время — ракет «земля-воздух» Patriot, танков и бронетехники, пишет Politico.

Таким образом, поставка самолетов Киеву — «это лишь вопрос времени», предсказал тот же дипломат.

Второй высокопоставленный представитель европейской державы также подчеркнул скорость поставок западного оружия Украине. По его словам, «истребители сегодня совершенно немыслимы, но мы можем обсудить это через две-три недели».

Главы Минобороны стран-союзниц Украины должны провести еще один саммит в следующем месяце на американской военной базе Рамштайн на юго-западе Германии, пишет Politico. По его данным, в центре обсуждения будет авиационная и воздушная поддержка украинских военных.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра 20 января заявил, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках Украине истребителей F-16, если Киев запросит их. «Мы открыты [к поставкам], у нас нет табу», — уточнил министр.

С аналогичным заявлением ранее выступил и глава МИД Словакии Растислав Качер — по его словам, Братислава готова передать Украине советские МиГ-29 из своих запасов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем исключил поставку военной авиации Киеву. «Поставок истребителей в Украину не будет», — подчеркнул политик.

Агентство «‎Анадолу» отмечает: 25 января президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон поставит Украине 31 американский танк M1 Abrams, но исключительно «‎для самозащиты»‎. В тот же день правительство ФРГ уточнило, что снимает запрет на поставки немецких танков Leopard 2 и вместе с партнерами передаст Киеву 112 боевых машин этого типа.

Как ранее сообщал TRT на русском, последней европейской страной, объявившей о намерении поставлять танки Украине, стала Великобритания. Премьер-министр королевства Риши Сунак 15 января 2023 года официально объявил о решении передать Украине из запасов британских вооруженных сил 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных гаубиц AS90 калибра 155-мм/39.

По словам Сунака, Украина получит эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2 в течение нескольких недель. Уже в ближайшие дни Великобритания начнет обучение ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву танков «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

«‎‎Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи [поставить танки] тоже. Просто по технологическим аспектам такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины‎»‎, — констатировал Песков.