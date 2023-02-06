Землетрясение 6 февраля стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда толчки такой же силы унесли жизни 30 тыс. человек. Землетрясения такой силы случаются редко, в среднем менее пяти раз в год в любой точке мира. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше, но самым мощным из них стало случившееся 6 февраля.

13:00, 9 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках посещения зоны разрушительных землетрясений направился из Анкары в провинцию Газиантеп. Ожидается, что далее президент посетит провинции Килис и Османийе.

Реджеп Тайип Эрдоган накануне побывал в городе Кахраманмараш и районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, в городах Хатай и Искендерун провинции Хатай, а также в городе Адана, где был проинформирован о ходе спасательных работ, пообщался с пострадавшими гражданами.

11:35, 9 февраля

Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфе на юго-востоке Турции завершены, отряды спасителей перенаправлены в другие провинции, пострадавшие от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, сообщает AFAD.

11:11, 9 февраля

Турецкая ассоциация фармацевтов задействовала бесплатные мобильные аптеки в 5 провинциях зоны землетрясения. Аптеки действуют круглосуточно, фармацевты работают в зоне бедствий на добровольных началах. Пострадавшие получат лекарства безвозмездно.

Под аптеки оборудованы грузовики и контейнеры в нескольких пунктах провинций с целью обеспечения экстренных нужд населения.

11:10, 9 февраля

Узбекистан направил в Турцию медицинскую бригаду из 71 человек и оборудование для развертывывания полевого госпиталя. Борт, вылетевший из Ташкента, также доставит в Газиантеп гуманитарный груз, включая медицинские препараты и принадлежности. Ранее Узбекистан направил в Турцию бригаду из 100 спасателей.

09:44, 9 февраля

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек, сообщает AFAD.

17:53, 8 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках посещения зоны бедствия побывал в районе Пазарджик юго-восточной провинции Кахраманмараш. Президент поинтересовался ходом работ по разбору завалов и посетил палаточный городок, установленный в парке имени Ататюрка. Затем вертолет с президентом на борту вылетел в южную провинцию Хатай.

17:18, 8 февраля

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в 10 юго-восточных провинциях, пострадавших в результате разрушительных землетрясений, создано 77 полевых госпиталей.

Около 251 тыс. жителей десяти провинций Турции в зоне землетрясения размещены в учебных заведениях, общежитиях, гостиницах и прочих объектах, находящихся на балансе Министерства национального образования страны, сообщил министр национального образования Турции Махмут Озер.

Министр подчеркнул, что все объекты Минобразования в 10 провинциях выделены под нужды граждан, лишившихся крыши над головой.

15:58, 8 февраля

Турецкий оператор Petroleum Transport AŞ with Pipelines (BOTAŞ), а также компания Enerjisa заявили, что «‎‎спешат изучить и устранить ущерб», нанесенный энергетической инфраструктуре разрушительными землетрясениями в юго-восточном регионе Турции.

По оценке министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза, толчки повредили ветку газопровода Кахраманмараш-Газиантеп, в результате прекращена подача газа в провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай и некоторые другие районы. Также были повреждены линии электропередач — это нарушило подачу электричества в южных регионах Турции. BOTAŞ отмечает: эксперты компании изучили состояние трубопроводов в регионе, определили точки повреждений и зоны их воздействия. Сейчас специалисты круглосуточно работают над устранением ущерба для скорейшего восстановления подачи газа. Подробнее здесь.

14:20, 8 февраля

Государство задействовало все рычаги и ресурсы для устранения последствий землетрясения в десяти провинциях Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в городе Кахраманманраш.

Президент Турции объявил, что правительство нацелено на предоставление в течение года жителям 10 пострадавших от землетрясения провинций новых квартир, также как было в зоне других бедствий.

Эрдоган призвал соотечественников к единству и солидарности перед лицом бедствия.

14:08, 8 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поездки в Кахраманмараш объявил, что каждой семье, пострадавшей от землетрясения в регионе, будет оказана поддержка в размере 10 тысяч лир, семьи будут размещаться в отелях, никто не останется на улице.

14:07, 8 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в город Кахраманмараш, наиболее пострадавший от разрушительного землетрясения 6 февраля. В аэропорту Кахраманмараша его встретили министр внутренних дел Сулейман Сойлу и другие официальные лица, проинформировавшие президента об усилиях по ликвидации последствий бедствия.

Президент Эрдоган посетит местный стадион Оникишубат, где усилиями AFAD создан палаточный лагерь для оставшихся без крова граждан. Далее Эрдоган направится в район Пазарджик, а затем посетит южную провинцию Хатай.

14:05, 8 ферваля

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции с эпицентром в Кахраманмараше достигло 8 574 погибшими и 49 133 ранеными, разрушено 6 444 здания - AFAD

11:53, 8 февраля

AFAD: число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 7 108, раненых – 40 910 человек.

11:22, 8 февраля

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло до 6 957 человек погибшими и 38 224 ранеными - AFAD.

10:55, 8 февраля

Раздираемая войной Украина направила поисково-спасательную команду, состоящую примерно из 90 человек в Турцию.

10:22, 8 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется в юго-восточные регионы страны, пострадавшие от землетрясений. Ожидается, что Эрдоган сначала посетит центр города Кахраманмараш, а затем район Пазарджик для координации усилий. Позже президент посетит Хатай.

09:42, 8 февраля

AFAD: число жертв землетрясения в Турции возросло до 6234, раненых – 37 011.

09:20, 8 февраля

Свыше 110 тысяч граждан Турции обратились в Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) для участия в поисково-спасательных операциях в качестве добровольцев, заявил координатор отдела по волонтерству AFAD Идрис Варлы.

По его словам, заявку для участия в поисково-спасательных работах в пострадавших от землетрясений регионах подали более 110 тыс. человек, число добровольцев AFAD увеличилось до 719 тыс.

21:57, 7 февраля

Мощное землетрясение на юге Турции вызвало геологический сдвиг, который сдвинул тектонические плиты за считанные десятки секунд на три метра, заявил президент Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV) Карло Доглиони.

21:50, 7 февраля

Жертвами землетрясений на юге Турции стали 5 434 человека, 31 777 получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

21:45, 7 февраля

Турция получила предложения о помощи от 76 стран и 14 международных организаций, при этом 3319 спасателей из 36 государств уже прибыли в страну, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

16:27, 7 февраля

После разрушительных землетрясений на юге Турции и севере Сирии несколько десятков стран вызвались прийти на помощь и прислали команды спасателей и гуманитарные грузы. Свои бригады направили США, Израиль, Япония, Швейцария, Греция, Узбекистан, Азербайджан, Малайзия, Россия и другие государства. Азербайджан ​был первой страной, которая отреагировала, направив команду из 420 человек для оказания помощи в спасательных операциях на юге Турции. Подробности читайте здесь.

16:17, 7 февраля

Атомная электростанция «‎Аккую»‎ на юге Турции не пострадала во время землетрясений, которые потрясли регион 6 февраля.

Директор АО «‎‎Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева сообщила, что в районе Мерсина, где возводится АЭС, землетрясение ощущалось магнитудой около 3. От площадки станции до эпицентра толчков не менее 220 км.

15:10, 7 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел режим ЧП в десяти провинциях страны сроком на три месяца. Президент отметил, что землетрясения привели к катастрофическим последствиям, страна столкнулась с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но в мире. На оказание помощи было выделено $5,3 млрд. «3 549 человек погибли, 22 168 человек получили ранения. Наше самое большое утешение - более 8 000 человек были спасены», - отметил президент Эрдоган.

14:42, 7 февраля

Свыше 20 млн человек, вероятно, оказались так или иначе затронуты землетрясением и последовавшими афтершоками в Турции и Сирии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам высокопоставленного сотрудника ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, речь идет о 23 млн человек, в том числе 1,4 млн детей.

13:20, 7 февраля

По меньшей мере 3 432 человек погибли и 21 103 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате двух сильных землетрясений, произошедших в понедельник в южной части страны, заявил вице-президент Фуат Октай.

12:26, 7 февраля

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что из-под завалов домов, пострадавших от землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше, спасены более 8 тыс. человек.

12:23, 7 февраля

По «коридору воздушной помощи» в зону землетрясения на юго-востоке Турции за сутки совершено 154 авиарейса: 37 самолетов ВВС Турции перебрасывают в регион бригады спасателей, технику, помощь, а санитарные борты вывозят раненых. Для координации работ задействованы два БПЛА Akıncı.

11:45, 7 февраля

Крупный пожар, вспыхнувший на участке порта Искендерун из-за контейнеров, которые опрокинулись во время землетрясения на юго-востоке Турции, бушует второй день. По данным Anadolu, суда турецкой береговой охраны помогают в тушении пожара.

11:12, 7 февраля

Чиновники режима Асада и спасатели сообщили, что по меньшей мере 1602 человека были убиты и более 2400 человек получили ранения в пострадавшем от землетрясения регионе Сирии.

10:30, 7 февраля

В зоне землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше разрушены 5 775 строений. В спасательных операциях в районе землетрясения работают 24 443 сотрудника, сообщили в AFAD.

09:49, 7 февраля

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 3381, ранены 20 426 человек получили ранения, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС Турции (AFAD).

09:30, 7 февраля

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС Турции (AFAD) объявило, что направило около 13 740 поисково-спасательных сотрудников в регион, пострадавший от землетрясения. Для помощи в спасательной операции было отправлено 360 автомобилей и 3361 единица строительной техники.

Для оказания психосоциальной поддержки в пострадавший регион направлено 4 передвижных центра социального обслуживания, 1322 сотрудника и 100 автомобилей.

Красный Полумесяц и другие организации раздают нашим гражданам в пострадавших от землетрясения районах суп, горячую еду, пайки, угощения и продуктовые наборы. В регион отправлено 300 000 одеял, 41 504 семейных палатки, 101 738 кроватей, 148 482 подушки и простыни, 4 602 кухонных набора, 3 761 обогреватель, 4 452 колпачка для отопления, 557 контейнеров и 747 палаток площадью 112 квадратных метров.

08:54, 7 февраля

Турецкие спасатели доставили раненых из провинции Хатай в южный портовый город Мерсин для лечения. Пострадавшие были размещены на борту корабля TCG Iskenderun рано утром во вторник.

08:52, 7 февраля

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, 15 834 человека получили ранения, сообщил глава AFAD Юнус Сезар.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

0:01, 7 февраля

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 2316 человек, 13 293 человека получили ранения, сообщает Anadolu со ссылкой на AFAD.

23:58, 6 февраля

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар объявил 7-дневный национальный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции. Татар заявил, что траурный период продлится до понедельника в знак солидарности с Турцией.

22:30, 6 февраля

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1762 человек погибшими и 12068 ранеными, разрушены 5606 строений, сообщило турецкое Управление по предотвращению и последствиям ЧС (AFAD).

22:00, 6 февраля

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших в результате землетрясений возросло до 1651 человека. В заявлении вместе с высокопоставленными чиновниками, включая главу Минобороны Хулуси Акара, Коджа отметил, что 11 119 человек получили ранения.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи отметил, что также предпринимаются усилия по защите и оказанию помощи животным в районах землетрясения.

21:00, 6 февраля

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля включительно в связи с землетрясением.

18:30, 6 февраля

Число жертв землетрясения в Турции достигло 1498, не менее 8,5 тыс. получили ранения, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

16:47, 6 февраля

Число жертв землетрясения с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш достигло 1121, 7634 получили ранения и госпитализированы, разрушено 2834 здания, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

16:45, 6 февраля

Около 10 000 человек и и 216 транспортных средств задействованы в спасательных операциях, сообщили в AFAD.

Всего в наиболее пострадавшие от землетрясения регионы отправлено 300 000 одеял, 19 772 палатки, 24 172 кровати, 47 176 комплектов подушек и 1106 кухонных комплектов. Также были развернуты транспортные средства общественного питания, мобильные кухни и печи.

16:20, 6 февраля

В результате землетрясения магнитудой 7,7 с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш в Сирии погибли не менее 574 человек. Подземные толчки ощущались в провинциях Идлиб, Хама, Латакия, Тартус и Ракка, сообщает агентство Анадолу.

14:50, 6 февраля

Поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе. «Сегодня — время для сплочения и единства для каждого из 85 млн жителей Турции», — подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

14:15, 6 февраля

Великое национальное собрание Турции (парламент) приостанавливает работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщил глава парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Элиташ.

По его словам, решение поддержано всеми политическими партиями, представленными в парламенте.

14:00, 6 февраля

AFAD: В 13.24 по местному времени произошло новое землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в районе Эльбистан турецкой провинции Кахраманмараш

13:50, 6 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших — не окончательная», — сказал президент.

13:30, 6 февраля

Страны мира выражают скорбь и солидарность с народом Турции после землетрясения на юго-востоке Республики, пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на официальные заявления правительств.

По последним данным, в результате толчков магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции погибли почти 300 человек, более 2,3 тыс. пострадали. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в обращении к нации.

Свыше 1,7 тыс. домов в регионе обрушились, сильнее всего стихия затронула район Кахраманмараш — там погибли более 70 человек, уточнил Октай.

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Алиев заявил о готовности Баку оказать всемерную помощь Анкаре.

«Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощутилось во многих местах Турции. Выражаю готовность оказать всемерную помощь в этот трудный момент, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим и скорейшего устранения последствий землетрясения», — говорится в заявлении на сайте азербайджанского лидера.

По поручению Алиева, МЧС Азербайджана готовится направить в Турцию спасательный отряд численностью в 370 человек.

Греция

«Греция мобилизует свои ресурсы и немедленно окажет помощь… (мы) глубоко опечалены разрушительным землетрясением», — написал в Твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Отголоски землетрясения ощущались во всем регионе, включая и ряд греческих островов в Эгейском и Средиземном морях.

Грузия

Президент страны Саломе Зурабишвили выразила соболезнования правительству и народу Турции в связи с трагедией.

«Грузия поддерживает турецкий народ в это трудное время. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написала президент в соцсетях.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что новость о разрушительном землетрясении его «шокировала».

«Новость о разрушительном землетрясении в Кахраманмараше просто шокирует. Мои глубочайшие соболезнования нашим турецким друзьям и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил министр.

Египет

МИД Египта в заявлении, сделанном рано утром в понедельник, предложило помощь как Турции, так и Сирии после мощного землетрясения. Министерство выразило соболезнования и подтвердило свою солидарность с народами обеих стран, говорится в заявлении.

Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог в сообщении на турецком языке в своем Twitter предложил помощь народу Турции, добавив: «Израиль всегда готов направить помощь любыми возможными способами. Наши сердца обращены к семьям и турецкому народу, которые скорбят в это тяжелое время».

Индия

Свои соболезнования народу Турции выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил: в Индии разделяют боль Турецкой Республики в связи с жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия.

Индия солидарна с народом Турции и готова предложить посильную помощь в преодолении последствий трагедии, подчеркнул индийский премьер.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в официальной телеграмме от имени правительства республики выразил соболезнования «‎всему братскому турецкому народу‎»‎, сообщается на сайте Акорды, официальном портале казахстанского лидера.

«‎Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу‎»‎, — говорится в обращении.

Токаев также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.

Организация Тюркских Государств (ОТГ)

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил, что организация поддерживает братский народ и правительство Турции в этот трудный момент.

Омуралиев выразил соболезнование близким и семьям погибших, пожелал выздоровления пострадавшим. «Сила и стойкость турецкого народа помогут преодолеть это бедствие как можно скорее», — подчеркнул генсек.

Пакистан

Лидер Пакистана был одним из первых, кто выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции. В своем твите премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил солидарность с народом Турции в это трудное время.

«Глубоко опечален известием о сильном землетрясении, которое произошло в юго-восточном регионе Турции. Я выражаю глубокие соболезнования и самые искренние соболезнования моему брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому народу Турции в связи с гибелью людей и ущербом для инфраструктуры»‎, — подчеркнул пакистанский премьер.

Он уточнил: Исламабад окажет Анкаре «всю возможную помощь», поскольку Турция всегда стояла рядом с Пакистаном в трудные времена.

Россия

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и передал «‎слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии»‎.

По словам Путина, Россия готова оказать всю необходимую помощь в связи с землетрясением. Сразу после слов президента МЧС России сообщило о готовности направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Ведомство подготовило 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС «Центроспас»‎ и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер‎»‎ для отправки на помощь в Турцию.

В посольстве РФ в Анкаре также выразили соболезнования Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

США

США выразили готовность оказать посильную помощь Турции для устранения последствий землетрясения, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Готовы оказать посильную помощь Турции. Президент (Джо) Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим партнерам из федерального правительства рассмотреть варианты реагирования США, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от землетрясения. Продолжим внимательно следить за ситуацией в координации с правительством Турции», — отметил Салливан.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК)

Лидер ТРСК Эрсин Татар также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке Турции.

Глава государства подчеркнул, что турки-киприоты всегда солидарны с Турцией.

«От своего имени и от имени своего народа передаю наилучшие пожелания Турции. Наши сердца были разбиты. Наша печаль велика», — написал президент Эрсин Татар в Twitter.

Президент также пожелал милости Всевышнего погибшим и скорейшего выздоровления раненым.

В самой ТРСК также ощущались толчки, однако о каких-либо разрушениях в результате землетрясения или его афтершоков не сообщалось.

Премьер-министр республики Юнал Юстел сообщил «‎Анадолу»‎, что ТРСК направит восемь специально оборудованных автомобилей с группой гражданской обороны из 30 человек для ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Узбекистан

Руководство республики в лице президента Шавката Мирзиёева и МИД Узбекистана выразили соболезнования народу Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о разрушительном землетрясении в нескольких регионах Турции, повлекшем за собой многочисленные жертвы и большие разрушения», — говорится в сообщении министерства.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования правительству и народу Турции.

«Выражаю соболезнования президенту Реджеп Тайипу Эрдогану, народу Турции и семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы стоим рядом с турецким народом в это трудное время», — написал Зеленский на турецком в Twitter.