Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг объявил о победе над Израилем в 12-дневной войне и пригрозил новыми ударами по американским базам в регионе в случае возобновления атак США по иранской территории.

По его словам, при «всем этом шуме, при всех этих заявлениях» сионистский режим под ударами Ирана «почти рухнул и был сокрушен», заявил Хаменеи в телевизионном обращении, размещенном в его официальном аккаунте X. «Я поздравляю с победой над лживым сионистским режимом», — добавил он.

Иранский лидер также обвинил президента США Дональда Трампа в попытке «преуменьшить» воздействие иранских возмездных ударов по американской базе в Катаре. [Трамп] «Пытался <...> притвориться, что ничего не произошло, когда произошло крупное событие», — сказал Хаменеи, комментируя понедельник¬скую атаку по авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему американскому военному объекту на Ближнем Востоке.

Хаменеи заявил, что атака «причинила ущерб», в то время как Трамп отмахнулся от нее как от «очень слабой». Потерь в результате атаки на базу не сообщалось.

Также, по мнению духовного лидера, факт того, что Иран имеет доступ к ключевым американским центрам в регионе и может предпринимать действия всякий раз, «когда сочтет это необходимым», является «важным вопросом». «Такие действия могут повториться и в будущем. Если произойдет какая-либо агрессия, враг определенно заплатит высокую цену», — добавил он.

Это были первые публичные комментарии Хаменеи после завершения 12-дневной войны между Ираном и Израилем, которая закончилась 24 июня благодаря посредничеству США. Иранский лидер также заявил, что американские удары по ядерным объектам страны «не добились многого».

По данным Министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских ударов погибли 610 человек и 4746 получили ранения. Израильская скорая помощь сообщила о 28 погибших и более трех тысяч пострадавших от иранских атак с 13 июня.