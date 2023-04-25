Азиатский банк развития (АБР) выделит правительству Узбекистана кредит в размере $59 млн для улучшения городской среды в четырех областях республики — городах Янгиере, Джизаке и Хиве, а также в Хавастском районе Сырдарьинской области. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Среди проектов программы — благоустройство трех махаллей (кварталов) в городе Джизаке, строительство многофункционального туристического центра в Хиве, открытие парка отдыха и коворкинг-центра в Хавастском районе.

Власти страны планируют реализовать программу в течение пяти лет — с 2023 по 2027 годы. Товары, закупаемые за счет займов или кредитов международных финансовых институтов в рамках программы, будут освобождены от уплаты таможенных пошлин.

Срок займа АБР составит 25 лет по ставке 2% с льготным пятилетним периодом.

Из президентского указа следует, что средства, выделенные АБР, распределят следующим образом: почти половина кредита ($24 млн) пойдет на улучшение городской инфраструктуры и сферы оказания услуг; $19,2 млн — на водоснабжение и реконструкцию систем водоотведения; $6,5 млн — на управление твердыми отходами; $6 млн — на наращивание и развитие институционального потенциала; $3,1 млн — на финансовые издержки и прочие платежи.

В феврале этого года АБР одобрил Узбекистану заем в размере $150 млн и грант в размере $400 тысяч для улучшения экономического управления в республике.

Программа, на которую выделил средства банк, направлена на углубление реформ управления государственным сектором в Узбекистане. Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году.

За прошедшие 28 лет банк выделил стране займы, гранты и техническое содействие на общую сумму $10,8 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, проект ветряной станции мощностью 500 МВт в городе Зарафшане Навоийской области Узбекистана был признан сделкой года в Центральной Азии по версии PFI Awards Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).

Премия PFI (Project Finance International) Awards — одна из самых престижных наград в области проектного финансирования, ежегодно присуждаемая за лучшие сделки по проектному финансированию в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.