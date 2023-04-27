Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 25 апреля подписала меморандум о взаимопонимании с Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией по поставкам дополнительных объемов газа в Европу, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Министры энергетики пяти стран, включая Азербайджан, подписали соглашение на церемонии в столице Болгарии Софии в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и его болгарского коллеги Румена Радева.

Азербайджанский лидер заявил, что дополнительный объем газа из республики будет поставляться в Европу через модернизированные системы газотранспортных сетей четырех стран ЕС в рамках инициативы «Кольцо солидарности». Ильхам Алиев уточнил: эта сделка — важный шаг в диверсификации энергетических ресурсов в регионе. «‎‎Этот проект позволил расширить национальные поставки газа Азербайджана в Европу и уже помогает укрепить энергетическую безопасность Европы»‎, — подчеркнул политик.

Азербайджан намерен поставить Европе 12 млрд кубометров газа

В 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа, отметил Алиев. При этом он добавил, что цель Баку в этом году — достичь уровень в 12 млрд кубометров.

Подписанное в Софии соглашение откроет путь для дополнительного экспорта газа во многие другие европейские страны. «Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года — в Румынию. До конца этого года, если будут созданы все необходимые интерконнекторы, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию‎»‎, — добавил Алиев.

По его словам, Азербайджан имеет соглашения о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС, при этом страна также готова продолжить сотрудничество со странами-партнерами и «достичь всех целей вместе».

Алиев также провел встречу один на один со своим болгарским коллегой, в ходе которой они обсудили двусторонние связи и политическое и экономическое сотрудничество.

Ранее TRT на русском сообщал, что Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP), чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP — с 16 до 32 млрд кубометров.