Лидеры «Группы семи» не смогли убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

По данным источников, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США требуют значительных финансовых затрат. Этот аргумент президент также повторил во время закрытого ужина с лидерами стран.

Европейские государства все больше сомневаются в надежности Трампа по вопросу дальнейшего давления на Россию и пытаются выиграть время. При этом они продолжают сотрудничать с президентом США, стараясь не вызывать его раздражения, одновременно ища способы помочь Украине в условиях снижения американской поддержки.

Трамп неоднократно призывал президента РФ Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины и угрожал ввести новые санкции против России, однако эти угрозы так и не были реализованы.

Уже в первый день саммита американский президент выступил за возвращение России в формат «Большой семерки» и допустил возможность присоединения Китая.

«Если бы Россия осталась в группе, сегодня не было бы войны, — заявил глава Белого дома. — И если бы я был президентом четыре года назад, мы бы не видели этих конфликтов (войны России и Украины)».

Саммит «Большой семерки» прошел 16-17 июня в канадском Кананаскисе. Кроме глав стран G7, в нем участвовали лидеры Бразилии и Мексики. Планировавшаяся встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась из-за внезапного возвращения американского лидера в Вашингтон.

По сообщениям СМИ, по итогам саммита не была принята совместная декларация, чтобы не подчеркивать разногласия лидеров объединения с президентом США.