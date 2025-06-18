ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп не поддержал санкции против РФ
Президент США заявил на саммите G7, что санкции стоят много денег, чем разочаровал европейских союзников
Трамп не поддержал санкции против РФ
Дональд Трамп / Reuters
18 июня 2025 г.

Лидеры «Группы семи» не смогли убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

По данным источников, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США требуют значительных финансовых затрат. Этот аргумент президент также повторил во время закрытого ужина с лидерами стран.

Европейские государства все больше сомневаются в надежности Трампа по вопросу дальнейшего давления на Россию и пытаются выиграть время. При этом они продолжают сотрудничать с президентом США, стараясь не вызывать его раздражения, одновременно ища способы помочь Украине в условиях снижения американской поддержки.

Трамп неоднократно призывал президента РФ Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины и угрожал ввести новые санкции против России, однако эти угрозы так и не были реализованы.

Уже в первый день саммита американский президент выступил за возвращение России в формат «Большой семерки» и допустил возможность присоединения Китая.

«Если бы Россия осталась в группе, сегодня не было бы войны, — заявил глава Белого дома. — И если бы я был президентом четыре года назад, мы бы не видели этих конфликтов (войны России и Украины)».

Саммит «Большой семерки» прошел 16-17 июня в канадском Кананаскисе. Кроме глав стран G7, в нем участвовали лидеры Бразилии и Мексики. Планировавшаяся встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась из-за внезапного возвращения американского лидера в Вашингтон.

По сообщениям СМИ, по итогам саммита не была принята совместная декларация, чтобы не подчеркивать разногласия лидеров объединения с президентом США.

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