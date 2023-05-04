Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с 2017 года превысил 2,4 млн тонн. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

При этом только в 2022 году по коридору было перевезено 691 тыс. тонн грузов, уточнил в беседе с изданием экс-министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан. По его словам, БТК с момента начала строительства получил название «‎Проекта века»‎. «‎‎Благодаря БТК железнодорожные грузы из Лондона могут достигать Пекина за 12-15 дней. Морским транспортом эти же поставки из Европы в Азию через Африку осуществляются за 45-62 дней. При использовании же российского маршрута, на поставку груза из Пекина в Европу уходит 32 дня. В этом контексте возросла роль Турции в мировой торговле», — подчеркнул Арслан.

Железную дорогу между Баку, Тбилиси и Карсом открыли 30 октября 2017 года. Ее протяженность — 829 км, 504 км из которых пролегает через территорию Азербайджана, 246 км — Грузии, а 79 км — Турции. Коридор позволил сократить сроки поставок грузов между Азией и Европой с 45 до 15 суток.

В октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку дополнительно вложит в расширение грузинского участка БТК еще $100 млн.

Как ранее сообщал TRT на русском, государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 25 апреля подписала меморандум о взаимопонимании с Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией по поставкам дополнительных объемов газа в Европу.

В 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа, отметил президент Алиев. При этом он добавил, что цель Баку в этом году — достичь уровень в 12 млрд кубометров.