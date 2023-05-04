Украина не передает США и другим союзникам детали готовящегося весеннего контрнаступления. Это вызвано опасениями, что страны Запада вновь могут допустить утечку секретной информации, которая может нарушить военные планы Киева.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. Politico отмечает: официальные лица Украины работают над предотвращением широкого распространения подробностей, связанных с боевыми задачами Киева. Собеседники издания среди украинских чиновников подтвердили, что Киев после случая с утечкой секретных данных Пентагона хочет предотвратить повторную утечку конфиденциальных данных.

Газета уточняет: при этом Украина, США и Евросоюз по-прежнему обмениваются базовыми разведданными. Неназванный украинский депутат в разговоре с Politico уточнил, что в планы планируемого контрнаступления посвящены всего несколько человек в стране.

США не видят изменений

Представитель Пентагона, которого цитирует издание, заявил, что никаких изменений в порядке обмена информацией между Вашингтоном и Киевом не произошло, США и Украина по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил Politico, что украинцы «не обязаны уведомлять нас или сообщать нам заранее». По его словам, США по-прежнему поддерживают украинские операции информацией и разведданными в режиме реального времени.

Собеседники Politico среди чиновников в Вашингтоне добавили, что с начала конфликта украинская сторона предоставляла американцам не всю информацию и делилась ею скупо.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле в соцсети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружия, а также предполагаемые планы контрнаступления на востоке страны.

По данным телеканала CNN, утечка привела к тому, что Киев был вынужден изменить свои военные планы. Газета New York Times сообщила, что утечка файлов может привести к ухудшению в отношениях США и союзников. Из документов следует, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками — в частности, Израилем, Южной Кореей, а также за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина не обсуждала с Белым домом утечку

В интервью Washington Post (WP) президент Украины Владимир Зеленский заявил: Белый дом не обсуждал с Киевом утечку сверхсекретных документов американской разведки.

По словам украинского лидера, он узнал о слитой информации, как и все остальные, — из СМИ. «Нам [Украине] это невыгодно», — добавил украинский лидер. — «Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов».

На вопрос, не привела ли утечка к ослаблению доверия между странами, Зеленский ответил: «Я не могу рисковать нашим государством». «Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски», — добавил он. — «Если бы это была моя война против [президента России Владимира] Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность».

По словам американского чиновника, которого цитирует WP, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил утечки Пентагона со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время телефонного разговора в апреле.