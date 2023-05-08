Украинские спецслужбы раскрыли схему вывоза двигателей для военно-транспортных самолетов Ан-74 из Украины в Иран. Настоящим покупателем в этой схеме может выступать Россия.

Об этом со ссылкой на заявление украинских следователей сообщает BBC. Издание уточняет: история уходит корнями в 2011 год, когда в Украине ликвидировали «‎‎Львовские авиалинии». Фонд госимущества должен был получить все активы авиакомпании, однако часть авиапарка скрыли от государственных органов и развезли по регионам страны для дальнейшей перепродажи, отмечает BBC.

В том числе в распоряжении двух предпринимателей из города Днепра оказались два турбореактивных авиадвигателя Д-36. Бизнесмены использовали самолеты для грузовых перевозок в страны Азии и Африки.

Канал уточняет: все авиационные запчасти в Украине подлежат экспортному контролю, поэтому просто так продать их Ирану или любой другой стране нельзя.

Украинские следователи отмечают, что предприниматели планировали замаскировать запчасти от самолета под видом комплектующих для магистральных газопроводов и вывезти из Украины по поддельным документам. За это иностранные покупатели обещали злоумышленникам по $400 тыс. за каждый двигатель.

Запчасти для российских самолетов мог закупать Иран

Источники BBC в следственных органах Украины подчеркивают: это могла быть контрабандная схема переправки товаров военного назначения из Украины в Россию через третьи страны. Запчасти, как предполагают следователи, предназначалась для военно-транспортных самолетов российской армии.

Канал напоминает, что в октябре 2022 года Служба безопасности Украины задержала президента корпорации «‎Мотор Сич»‎ Вячеслава Богуслаева по подозрению в незаконных поставках России двигателей и запчастей к ним — Россия использовала запчасти для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

Следователи поясняют: двигатели украинского производства находили в сбитых российских вертолетах. Из этого прокуратура сделала вывод, что Россия и до этого в обход санкций и запретов покупала необходимое оборудование через посредников в третьих странах.

BBC уточняет: самолеты Ан-72 и Ан-74 популярны в России и Иране за счет возможности их использования в сложных погодных условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера. Их используют как военные, так и гражданские эксплуатанты. Иран мог выступить посредником для закупки этих самолетов и их дальнейшей поставки в Россию, отмечает канал.

Как ранее сообщал TRT на русском, национальный перевозчик РФ «‎Аэрофлот»‎ направил лайнер Airbus A330-300 своего парка на техобслуживание в Иран. Российская газета РБК со ссылкой на два источника уточняет, что обслуживать российский самолет будут специалисты главного иранского перевозчика Mahan Air. Если первый опыт техобслуживания будет успешным, «‎Аэрофлот»‎ намерен направить на ремонт и другие свои лайнеры.

В марте 2022 года ЕС и США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину и запретили ремонтировать и поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также экспортировать технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах.