На трассах Азербайджана начали установку «‎‎умных» транспортных решений от турецкой компании ASELSAN. Устройства разместили вблизи города Тагиев, на участке трассы Баку — Губа — граница Азербайджана с Россией, пишет TRT Avaz.

Данная система, использующая искусственный интеллект, может классифицировать транспортные средства на дороге, измерять их вес и обнаруживать транспортные средства, превышающие допустимые пределы. Измерения проводятся без нарушения движения транспорта.

В церемонии открытия дороги с «умным‎» устройством участвовали ‎председатель правления и гендиректор ASELSAN Халук Гёргюн, а также председатель Финансового управления президента Азербайджана Гексель Ашан.

ASELSAN применяет свой опыт и высокотехнологические решения в гражданских областях, используя накопленный опыт в области оборонной промышленности, заявил Гёргюн. По его словам, компания начала применять свои разработки в области энергетики, здравоохранения, транспорта и безопасности в продукты.

«Представленный проект — это пример применения одной из разработок в рамках проекта интеллектуального города. Автомобили, которые нарушают допустимые габариты перевозки и скорость движения, могут повредить дорожное покрытие», — уточнил Гёргюн.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Aselsan начала экспорт технологий для защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система получила название İHTAR, она помогает нейтрализовать атаки мини-/микро-БПЛА в городских и сельских условиях. Это позволяет защищать критически важные объекты, предотвращать незаконные утечки через границу и обеспечивать безопасность массовых мероприятий, уточняет агентство «‎Анадолу»‎.