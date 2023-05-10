США меняют стратегию для противодействия растущему влиянию России и ее частной военной компании (ЧВК) «‎Вагнера»‎ в Африке: Белый дом начал делиться разведданными со своими африканскими союзниками.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех американских чиновников. Издание отмечает: Вашингтон пытается помешать Москве закрепиться в экономической и военной сферах Африки. Аналогичным образом Вашингтон ранее боролся с российским влиянием в Европе, отмечает газета.

По данным Politico, официальные лица США в последние месяцы вели переговоры с политиками в Центральноафриканской Республике, Чаде, Руанде, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго, чтобы предоставить этим странам разведданные США, касающиеся ЧВК «‎Вагнера»‎.

Издание уточняет: обычно США придерживаются более осторожного подхода к разглашению развединформации, чтобы защитить источники информации. Обмен данными о ЧВК «Вагнера» включает в том числе страны, с чьими спецслужбами Вашингтон не поддерживал крепкие отношения.

Американские дипломаты настаивали на том, чтобы официальные лица в этих африканских государствах отказались от сотрудничества с ЧВК «‎‎Вагнера» или помогли убедить другие соседние страны прекратить взаимодействие со структурой.

Деятельность ЧВК несет угрозу инвестициям

Администрация президента Джо Байдена также использует стратегию обмена разведданными, чтобы подчеркнуть: присутствие ЧВК «‎Вагнер»‎ в некоторых странах и его неспособность восстановить там безопасность наносят ущерб экономикам этих государств.

Суть новой стратегии Вашингтона: показать, что деятельность наемнической структуры нарушает поток торговли и инвестиций. Таким образом США хотят вбить клин между Пекином, давним инвестором в Африке, и Москвой.

Официальные лица США опасаются, что ЧВК «‎‎Вагнера» может использовать прибыль, полученную от концессий на добычу полезных ископаемых и других деловых контрактов в Африке, для помощи военным усилиям в Украине.

Как ранее сообщал TRT на русском, ЧВК агрессивно движется к созданию «конфедерации» антизападных государств в Африке.

Газета The Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона отмечала, наемники «Вагнера‎»‎ разжигают нестабильность на континенте, используя свои военизированные и дезинформационные возможности для поддержки влияния Москвы.

Среди стран, на которые направлена кампания ЧВК — Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Гвинея, а также Чад — всего в этом списке 13 государств, в основном в регионе Сахеля. Главная цель усилий «‎Вагнера»‎ — снизить влияние США и Франции в этом регионе, чтобы настроить государства Африки против Запада, отмечает газета.