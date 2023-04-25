Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» агрессивно движется к созданию «конфедерации» антизападных государств в Африке, пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона.
По данным издания, наемники «Вагнера» разжигают нестабильность на континенте, используя свои военизированные и дезинформационные возможности для поддержки влияния Москвы.
Среди стран, на которые направлена кампания ЧВК — Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Гвинея, а также Чад — всего в этом списке 13 государств, в основном в регионе Сахеля. Главная цель усилий «Вагнера» — снизить влияние США и Франции в этом регионе, чтобы настроить государства Африки против Запада, отмечает газета.
Документы Пентагона показывают: ЧВК Евгения Пригожина стала «относительно неограниченной силой в Африке, расширяющей свое присутствие и амбиции на этом континенте», несмотря на то, что конфликт РФ и Украины становится все изнурительнее.
В результате, пишет издание со ссылкой на утекшие файлы, «Пригожин, вероятно, еще больше укрепит свою сеть во многих странах [Африки], подрывая способность каждой страны разорвать связи с его службами и подвергая соседние государства его дестабилизирующей деятельности».
WP цитирует директора аналитического центра Sadeq Institute в Триполи Анаса Эль Гомати, который заявил: подъем «Вагнера» предвещает новый всплеск соперничества великих держав в Африке, а вместе с ним и возрождение авторитаризма.
Российские наемники, по его словам, это «решение тех проблем, с которыми сталкиваются африканские диктаторы: сопротивление демократов? Без проблем. Мы поможем вам в этом, будь то фальсификация бюллетеней или буквально борьба с жестокими повстанцами, как это было в [Центральноафриканской Республике] и на юге Ливии».
«Если вы испытываете трудности, пытаясь вывезти свои ресурсы и полезные ископаемые из своей страны, «мы не только можем предоставить вам [эти] услуги, но и положим ваши доллары в наш банк, и никто не узнает об этом, поскольку вагнеровцы управляют огромными сетями подставных компаний», — пояснил эксперт.
Растущая тревога для США
Стремительное расширение влияния России на континенте стало источником растущей тревоги для американской разведки и военных, пишет WP. Это побудило Белый дом в прошлом году найти способы нанести удары по позициям «Вагнера», ввести санкции и провести кибероперации против сети баз и бизнес-прикрытий ЧВК, согласно утекшим файлам Пентагона.
В одном из опубликованных секретных документов перечислено около дюжины «кинетических» и других вариантов, которые США могут использовать в рамках «скоординированных усилий Вашингтона и его союзников по подрыву» усилий «Вагнера» в Африке.
В файлах предлагается предоставить информацию о позициях наемников ЧВК на российско-украинском фронте, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) уничтожить командиров «Вагнера», уточняет газета. Там также говорится о готовности других союзников Киева принять аналогичные меры против позиций «Вагнера» в Африке.
При этом, подчеркивает WP, мало что указывает на то, что ЦРУ, Пентагон или другие агентства причинили российской ЧВК какой-либо значительный урон за последние шесть лет, в течение которых группа наемников закрепилась на стратегических плацдармах в Африке. Согласно данным Пентагона, «Вагнер» смог закрепиться и подавить влияние Запада в 8 из 13 африканских государств, где когда-либо присутствовали наемники Пригожина.
Единственным прямым военным ударом США по позициям ЧВК издание называет «успешную неустановленную атаку в Ливии», в результате которой «был уничтожен самолет тылового обеспечения вагнеровцев». В документе не содержится никаких дополнительных подробностей об операции или о том, почему именно этот единственный самолет — часть гораздо более крупного флота «Вагнера» — стал целью.
Самая крупная атака американцев на позиции наемников Пригожина была совершена недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии в феврале 2018 года — тогда в результате авиаударов США было убито несколько сотен бойцов «Вагнера», которые ранее атаковали несколько десятков американских солдат рядом с газовым заводом, уточняет газета.
Растущие связи Москвы с Африкой
Согласно одному из просочившихся документов Пентагона, «Вагнер» ведет добычу ресурсов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Ливии и Судане. Континент не просто источник золота, урана и других ресурсов, для Москвы Африка — это огромный рынок для сбыта российского оружия, технологий ядерной энергетики и контрактов на обеспечение безопасности, пишет WP.
Помимо этого, РФ активизировала дипломатические усилия по противодействию критике войны в Украине. Глава МИД России Сергей Лавров с начала этого года совершил уже два африканских турне, посетив Мали, Судан, Южную Африку, Эсватини, Анголу и Эритрею. А в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка с участием президента Владимира Путина.
В январе 2023 года Госдепартамент США признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввел против него санкции.
Как ранее сообщал TRT на русском, в феврале 2023 года разведслужбы РФ спланировали информационную кампанию в Африке, продвигая пророссийский нарратив о войне в Украине.
Газета The New York Times, изучившая утекшие файлы Минобороны США, пишет, что Россия использует популярных африканских блогеров, интернет-СМИ, а также ТВ-каналы для продвижения своей повестки. Ряд медиа континента имеют прямое отношение к ЧВК «Вагнер» и его руководителю Евгению Пригожину.
За последний год в новостных агентствах и социальных сетях Африки все чаще появляется пророссийский контент. Сообщения направлены на то, чтобы заручиться поддержкой вторжения в Украину и представить растущее присутствие РФ на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американское и европейское, а в особенности французское влияние в Африке.