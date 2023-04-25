Российская частная военная компания (ЧВК) «‎‎Вагнер» агрессивно движется к созданию «конфедерации» антизападных государств в Африке, пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие документы Пентагона.

По данным издания, наемники «Вагнера‎»‎ разжигают нестабильность на континенте, используя свои военизированные и дезинформационные возможности для поддержки влияния Москвы.

Среди стран, на которые направлена кампания ЧВК — Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Гвинея, а также Чад — всего в этом списке 13 государств, в основном в регионе Сахеля. Главная цель усилий «‎Вагнера»‎ — снизить влияние США и Франции в этом регионе, чтобы настроить государства Африки против Запада, отмечает газета.

Документы Пентагона показывают: ЧВК Евгения Пригожина стала «‎‎относительно неограниченной силой в Африке, расширяющей свое присутствие и амбиции на этом континенте», несмотря на то, что конфликт РФ и Украины становится все изнурительнее.

В результате, пишет издание со ссылкой на утекшие файлы, «Пригожин, вероятно, еще больше укрепит свою сеть во многих странах [Африки], подрывая способность каждой страны разорвать связи с его службами и подвергая соседние государства его дестабилизирующей деятельности».

WP цитирует директора аналитического центра Sadeq Institute в Триполи Анаса Эль Гомати, который заявил: подъем «‎‎Вагнера» предвещает новый всплеск соперничества великих держав в Африке, а вместе с ним и возрождение авторитаризма.

Российские наемники, по его словам, это «решение тех проблем, с которыми сталкиваются африканские диктаторы: сопротивление демократов? Без проблем. Мы поможем вам в этом, будь то фальсификация бюллетеней или буквально борьба с жестокими повстанцами, как это было в [Центральноафриканской Республике] и на юге Ливии».

«Если вы испытываете трудности, пытаясь вывезти свои ресурсы и полезные ископаемые из своей страны, «мы не только можем предоставить вам [эти] услуги, но и положим ваши доллары в наш банк, и никто не узнает об этом, поскольку вагнеровцы управляют огромными сетями подставных компаний», — пояснил эксперт.

Растущая тревога для США

Стремительное расширение влияния России на континенте стало источником растущей тревоги для американской разведки и военных, пишет WP. Это побудило Белый дом в прошлом году найти способы нанести удары по позициям «‎Вагнера», ввести ‎санкции и провести кибероперации против сети баз и бизнес-прикрытий ЧВК, согласно утекшим файлам Пентагона.

В одном из опубликованных секретных документов перечислено около дюжины «кинетических» и других вариантов, которые США могут использовать в рамках «скоординированных усилий Вашингтона и его союзников по подрыву» усилий «‎Вагнера» в Африке‎.

В файлах предлагается предоставить информацию о позициях наемников ЧВК на российско-украинском фронте, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) уничтожить командиров «‎‎Вагнера», уточняет газета. Там также говорится о готовности других союзников Киева принять аналогичные меры против позиций «‎‎Вагнера» в Африке.

При этом, подчеркивает WP, мало что указывает на то, что ЦРУ, Пентагон или другие агентства причинили российской ЧВК какой-либо значительный урон за последние шесть лет, в течение которых группа наемников закрепилась на стратегических плацдармах в Африке. Согласно данным Пентагона, «‎Вагнер» смог закрепиться и подавить влияние Запада в 8 из 13 африканских государств, где когда-либо присутствовали наемники Пригожина.

Единственным прямым военным ударом США по позициям ЧВК издание называет «успешную неустановленную атаку в Ливии», в результате которой «был уничтожен самолет тылового обеспечения вагнеровцев». В документе не содержится никаких дополнительных подробностей об операции или о том, почему именно этот единственный самолет — часть гораздо более крупного флота «‎Вагнера»‎ — стал целью.

Самая крупная атака американцев на позиции наемников Пригожина была совершена недалеко от Дейр эз-Зора в Сирии в феврале 2018 года — тогда в результате авиаударов США было убито несколько сотен бойцов «‎‎Вагнера», которые ранее атаковали несколько десятков американских солдат рядом с газовым заводом, уточняет газета.

Растущие связи Москвы с Африкой

Согласно одному из просочившихся документов Пентагона, «‎‎Вагнер» ведет добычу ресурсов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Ливии и Судане. Континент не просто источник золота, урана и других ресурсов, для Москвы Африка — это огромный рынок для сбыта российского оружия, технологий ядерной энергетики и контрактов на обеспечение безопасности, пишет WP.

Помимо этого, РФ активизировала дипломатические усилия по противодействию критике войны в Украине. Глава МИД России Сергей Лавров с начала этого года совершил уже два африканских турне, посетив Мали, Судан, Южную Африку, Эсватини, Анголу и Эритрею. А в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка с участием президента Владимира Путина.

В январе 2023 года Госдепартамент США признал ЧВК «‎Вагнер»‎ транснациональной преступной организацией и ввел против него санкции.

Как ранее сообщал TRT на русском, в феврале 2023 года разведслужбы РФ спланировали информационную кампанию в Африке, продвигая пророссийский нарратив о войне в Украине.

Газета The New York Times, изучившая утекшие файлы Минобороны США, пишет, что Россия использует популярных африканских блогеров, интернет-СМИ, а также ТВ-каналы для продвижения своей повестки. Ряд медиа континента имеют прямое отношение к ЧВК «‎‎Вагнер» и его руководителю Евгению Пригожину.

За последний год в новостных агентствах и социальных сетях Африки все чаще появляется пророссийский контент. Сообщения направлены на то, чтобы заручиться поддержкой вторжения в Украину и представить растущее присутствие РФ на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американское и европейское, а в особенности французское влияние в Африке.