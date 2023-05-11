Минюст США обнаружил и деактивировал «один из наиболее изощренных российских инструментов кибершпионажа». С его помощью ФСБ России более 20 лет воровала документы правительств стран НАТО, журналистов и третьих лиц, сообщает Politico со ссылкой на заявление Минюста.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США называет российское ПО Snake («Змея»), им управляла хакерская группа Turla. Представители американской контрразведки полагают, что в эту группу входят сотрудники рязанского подразделения контрразведки.

В течение многих лет власти США не могли обнаружить вредоносное ПО Snake. Все из-за того, что хакеры использовали два пользовательских протокола цифровой связи — это «сложная» техника уклонения, которая позволяла россиянам тайно отправлять сообщения на другие зараженные устройства, утверждают ФБР, уточняя, что хакеры не использовали Snake для организации физических атак.

Еще одним признаком того, насколько тщательной была спецоперация, стало то, что в обвинительном заключении указаны только восемь жертв шпионской сети, проживающих в США.

Агенты ФСБ выявили компьютеры с вирусом Snake в том числе в штатах Орегон, Южная Каролина и Коннектикут. 7 мая ФБР США деактивировала шпионское программное обеспечение в результате «высокотехнической операции американских правоохранительных органов, которые обратили шпионскую программу против нее самой», уточнила заместитель генерального прокурора Лайза Монако.

В судебных документах Минюст приводят один случай, когда секретные данные США пострадали от действия российской ПО. С 2015-2017 годы программа Snake использовалась для проникновения в компьютер МИД одной из стран НАТО.

ФБР удалось выявить и расшифровать данные, которыми обменивался министерский компьютер с зараженным компьютером в США. Выяснилось, что таким образом хакеры Turla пытались заполучить внутренние документы ООН и НАТО. Также у Минюста есть доказательства того, что агенты Turla пытались проникнуть в компьютер журналиста в США, писавшего о российском правительстве. ФБР не стало обнародовать имя журналиста в судебных документах.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле в соцсети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружия, а также предполагаемые планы контрнаступления на востоке страны.

По данным телеканала CNN, утечка привела к тому, что Киев был вынужден изменить свои военные планы. Газета The New York Times сообщила, что утечка файлов может привести к ухудшению в отношениях США и союзников. Из документов следует, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.