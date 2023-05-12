НАТО разрабатывает новые военные планы: вместо операций по урегулированию кризисов за пределами альянса блок планируют проводить широкомасштабные мероприятия для обороны «‎‎каждого сантиметра своей территории». Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. «‎Новая реальность требует, чтобы альянс был переориентирован с операций по урегулированию кризисов вне зоны ответственности НАТО на широкомасштабные военные операции для обороны каждого сантиметра своей территории»‎, — подчеркнул представитель альянса.

По его словам, «‎‎новые региональные планы имеют географические привязки». «‎Они направлены на защиту конкретных территорий НАТО. Альянс сейчас совмещает национальные оборонные планы стран переднего фланга с общими планами НАТО. Мы оптимизируем наши возможности перебрасывать силы в нужное место в нужное время‎»‎, — уточнил Каволи.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр добавил: новые военные планы альянса «‎потребуют развертывания новых сил с высокой степенью готовности»‎. Бауэр также заявил: «война России против Украины — самая серьезная угроза евроатлантической безопасности за последние десятилетия‎»‎.

Действия Москвы, по словам адмирала, «заставили НАТО ‎‎вступить в новую эру коллективной обороны». Он подчеркнул: НАТО будет поддерживать Украину «‎столько, сколько потребуется»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, запланированное контрнаступление Украины может привести к тому, что Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Мирный диалог может начаться к концу года.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников пишет, что посредником на переговорах мог бы выступить Китай. «‎Готовность поощрять переговоры и добиваться участия Китая в переговорах представляет собой сдвиг в мышлении Запада, особенно у США»‎, отмечает WSJ.