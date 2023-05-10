Запланированное контрнаступление Украины может привести к тому, что Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Мирный диалог может начаться к концу года.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Посредником на переговорах и стороной, которая может подтолкнуть РФ к переговорам мог бы выступить Китай, считают собеседники издания. «‎Готовность поощрять переговоры и добиваться участия Китая в переговорах представляет собой сдвиг в мышлении Запада, особенно у США»‎, пишет WSJ.

По словам источников газеты, Вашингтон ранее крайне скептически относился к любому участию Пекина, учитывая давнюю поддержку Китаем Москвы. Однако недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает возможность Пекина способствовать деэскалации конфликта.

Как ранее писал TRT на русском, в конце февраля КНР представила план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Украинская сторона неоднозначно оценила китайский план: президент страны Владимир Зеленский заявил, что инициатива КНР не похожа на план, это скорее высказывание мыслей.

Россия, в свою очередь, положительно оценила инициативу Пекина. В МИД РФ подчеркнули: Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад» в урегулирование конфликта «мирными средствами».

Президент Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию. Вашингтон официально раскритиковал план Пекина, называя его выгодным только Москве. При этом США опасаются быть загнанными в угол потому, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая, сообщало в марте агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных чиновников Белого дома.

Мирные переговоры между РФ и Украиной на уровне советников президентов застопорились в апреле 2022 года. В начале октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот указ был принят в ответ на самопровозглашенную Россией аннексию территорий на востоке Украины.