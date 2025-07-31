Польша рассматривает возможность временно выйти из шенгенского соглашения в части безвизового режима для граждан ряда государств. Об этом заявил премьер Дональд Туск в эфире TVN24. Он уточнил, что речь идет о «точечном механизме» на фоне расследования поджогов, совершенных гражданином Колумбии по заданию, как утверждают польские власти, российской разведки.

По данным МВД, под ограничения могут попасть граждане Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии. Как пояснил Туск, выходцы из стран бывшего СССР особенно уязвимы к вербовке.

Премьер отдельно сказал о «криминальной проблеме», связанной с гражданами Грузии: «Это ни в коем случае не национальная черта, но мы имеем дело с организованными преступными группами оттуда». Он добавил, что польские власти «уже проводили депортации» и «не станут колебаться» и впредь.

Что касается латиноамериканцев, то, по его словам, «это уже европейская проблема»: «Они прилетают в Испанию по туристической визе, а дальше беспрепятственно едут в Польшу. Мы их не впускаем сами, но они уже внутри Шенгена».