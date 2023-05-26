Ученые Узбекистана приступили к разработке первого отечественного турбинного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций республики.

Выпуск опытного образца нового аппарата намечен на конец 2023-начало 2024 года. На ИВЛ будет установлен искусственный интеллект, благодаря чему устройство будет самостоятельно контролировать уровень вентиляции в зависимости от степени поражения легких у пациента. У аппарата будут возможности настроить лечебные и вспомогательные режимы вентиляции.

Концепция отечественного ИВЛ была представлена на Первом образовательном форуме для анестезиологов и реаниматологов в Нукусе. Разработчики планируют создать медицинский прибор, превосходящий по функционалу и возможностям флагманское оборудование зарубежного производства. К проекту привлечены конструкторы и инженеры из Узбекистана и России. При этом разработчики обещают максимально учитывать потребности и особенности эксплуатации медицинской техники в отделениях интенсивной терапии лечебных учреждений Узбекистана.

В частности, новый аппарат ИВЛ будет получить возможность работать автономно, функционировать в условиях критических температур, вне зависимости от наличия или отсутствия централизованной системы подачи кислорода. Работы ведет республиканский Центр повышения квалификации медицинских работников.

Совместное предприятие Chirana Asia при патронаже Агентства инновационного развития Узбекистана возьмет на себя разработку технических предложений. Фирма будет отвечать за эскизный образец, разработку программных решений, а также производство тестовой модели и серийной выпуск ИВЛ. Клинические испытания аппарата планируется провести на базе Городской клинической больницы № 1 в Ташкенте.

Как ранее писал TRT на русском, в начале мая в узбекистанском Джизаке открылся одноименный технопарк, предназначенный для локализации производств российских компаний. «‎Джизак»‎ получил статус свободной экономической зоны. Площадкой для его создания выбрана территория предприятия Jizzax Plastmassa. Площадь предприятия составит 13,6 га, общая площадь объектов реконструкции и нового строительства — 72 тысячи кв. метров.