В Германии растет недовольство планами правительства запретить покупку и установку новых газовых котлов. Закон может вступить в силу уже 1 января 2024 года. С этого момента новые установленные системы отопления должны будут как минимум на 65% питаться от возобновляемых источников энергии, пишет газета Financial Times (FT).

Закон уже привел к правительственному кризису, отмечает издание.

Прозванный местной прессой «тепловым молотом», это один из самых радикальных законодательных актов по климату, когда-либо принятых в Германии, уточняет газета. Представители правительства ФРГ утверждают, что мера имеет решающее значение для плана страны стать углеродно-нейтральной к 2045 году.

Однако законопроект вызвал массовую негативную реакцию, подчеркивает FT. Жители Германии обеспокоены огромными затратами на переход с газовых или жидкотопливных котлов на тепловые насосы. Кроме того, недовольство вызвали и сжатые сроки перехода, установленные законопроектом.

«Люди возмущены и в ярости, — заявила FT Петра Уэрц из Ассоциации жилой недвижимости. — Они не могут понять, почему это должно происходить в такой спешке».

Кризис в правящей коалиции из-за закона

Споры вокруг законопроекта привели правительство канцлера Олафа Шольца к худшему политическому кризису с момента его вступления в должность почти 18 месяцев назад. Депутаты должны были обсудить законопроект в первом чтении на этой неделе, но либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) — одна из трех в правящей коалиции — отложила обсуждение в парламенте, заявив, что законопроект все еще нуждается в доработке.

Партия «Зеленых», которая и продвигает этот закон, планировала принять его до того, как депутаты уйдут на летние каникулы. Главным автором закона считается министр экономики и заместитель канцлера Роберт Хабек (член партии «Зеленых»).

СвДП отмечает, что общественное мнение на ее стороне. Опрос Civey, проведенный на этой неделе для газеты Die Zeit, показал, что 70% респондентов хотят, чтобы законопроект был отозван, пишет FT.

«Этот закон затрагивает 66 млн немцев. В обществе чувствуется огромное беспокойство», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, старший член парламента от СвДП. По ее словам, навязчивая идея «Зеленых» принять закон до летних каникул была абсурдной.

Недовольство населения отразилось и на рейтинге одобрения «Зеленых», который на этой неделе упал до 14% — это на целых два пункта меньше, чем уровень одобрения ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ). На региональных выборах в городе Бремене в начале этого месяца доля «Зеленых» в голосовании снизилась на 5 пунктов. При этом, отмечает газета, в Германии существует консенсус в отношении того, что способ обогрева зданий должен измениться.

Ископаемые виды топлива используются для отопления около 75% жилого фонда Германии, и около 40% всех котлов старше 20 лет. Тем не менее, в соответствии с планами правительства по борьбе с изменением климата выбросы CO2 от зданий должны снизиться с нынешних 112 млн тонн в год до 67 млн тонн в год к 2030 году. Министры говорят, что такого резкого сокращения можно добиться только в том случае, если газовые котлы будут заменены системами, работающими на возобновляемых источниках энергии. Такие системы — тепловые насосы.

«Мы навязываем это людям не просто для развлечения, а потому, что реальность вынуждает нас это делать», — заявил в беседе с FT высокопоставленных представителей «Зеленых».

Немецкие официальные лица также утверждают, что стоимость эксплуатации систем, основанных на ископаемом топливе, существенно вырастет в ближайшие несколько лет — по законодательству ЕС, жители союза должны будут платить за парниковые газы, выбрасываемые их домами.

Отпугивает стоимость тепловых насосов

Предлагаемый запрет котлов уже привел к ряду непредвиденных последствий. Тысячи немцев, стремясь обойти запрет, спешат установить новые газовые котлы до 1 января.

По данным ZVSHK, торговой ассоциации инженеров по отоплению, сантехнике и кондиционированию воздуха, в Германии в первом квартале этого года было продано около 168 тыс. газовых котлов — это на 100% больше, чем в предыдущем году.

FT приводит слова Майке Бирт, жительницы города Кенигсвинтера. По ее словам, больше всего в тепловых насосах отпугивает их цена — €30 тыс.

В правительстве ФРГ обещают покрыть 30% расходов на установку теплового насоса. Но недавний опрос, проведенный GIH, торговой организацией консультантов по энергетике, показал, что немецким властям требуется в среднем 125 дней для обработки заявки на грант для проектов отопления и реконструкции.

В Германии также острая нехватка сантехников, уточняет газета. Это затрудняет реализацию правительственного плана осуществить Wärmewende или «отопительную революцию».

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии официально вошла в техническую рецессию. ВВП страны в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

По данным агентства Reuters, снижение ВВП в первом квартале следует за снижением на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.

Данные по ВВП Германии показали «на удивление негативные сигналы», заявил 25 мая министр финансов страны Кристиан Линднер. Он добавил: по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.

«Я не хочу, чтобы ФРГ играла в лиге, в которой мы должны отодвигать себя на последние позиции», — заявил министр, имея в виду прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

По оценке ведомства, среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидается только в Германии и Великобритании. В 2024-2026 годах рост ВВП ФРГ, по прогнозу МВФ, составит лишь 1-2%.