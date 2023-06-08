Был приятный воскресный вечер, когда семья Афзаал вышла на неторопливую прогулку в Лондоне, небольшом городке в 200 км к юго-западу от Торонто. То, что должно было стать обычным вечером в семейном кругу, обернулось трагедией, которая до сих пор тревожит Канаду, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Во время прогулки в группу на высокой скорости врезался пикап, все члены семейства Афзаал погибли. Среди погибших: Салман, 46-летний физиотерапевт пакистанского происхождения, его 44-летняя супруга Мадиха, работавшая над докторской диссертацией по инженерии. Также погибли их 15-летняя дочь Юмна и 74-летняя мать Салмана Талат. Единственный выживший — 9-летний сын пары.

Нападение было преднамеренным преступлением на почве исламофобии, пишет «‎Анадолу». ‎ По обвинению в убийстве первой степени был задержан Натаниэль Велтман. Суд над ним должен начаться в сентябре.

Прокуратура называет инцидент террористическим актом. В заявлении накануне второй годовщины трагедии мэр Лондона Джош Морган отметил «особую» стойкость мусульманской общины города. «‎Борьба с ненавистью в любой форме требует мужества, лидерства и способности подниматься и продолжать двигаться вперед каждый день. Устойчивость, проявленная членами мусульманского сообщества Лондона, не может не вызывать восхищение‎», — заявил градоначальник.

«Значительный всплеск» исламофобии

После гнусного нападения власти Канады обещали внести изменения и предпринять шаги для борьбы с исламофобией и защитить мусульманские общины по всей стране. Однако, как отмечает исполнительный директор правозащитной организации «Справедливость для всей Канады‎»‎ Таха Гаюр, не все так однозначно.

«Все федеральные, муниципальные и провинциальные уровни власти предприняли конкретные действия для улучшения канадского дискурса и осведомленности об исламофобии», — заявил правозащитник в беседе с «‎Анадолу»‎.

По его словам, эти меры включают финансирование инфраструктуры для борьбы с преступлениями на почве ненависти в местах отправления культа. Также он отметил, что власти Канады назначили специального представителя по борьбе с исламофобией.

«Похвально, что некоторые муниципалитеты сделали борьбу с исламофобией своим стратегическим приоритетом, приняв законы против уличных домогательств, связанные с проблемой ненависти на почве религиозной ненависти», — отметил Гаюр. «Но, как правозащитная группа, мы по-прежнему критически относимся к росту исламофобии в Канаде. Несмотря на эти многосторонние усилия правительств, исламофобия по-прежнему растет, поэтому мы ожидаем, что руководство страны проявит обеспокоенность», — подчеркнул правозащитник.

По его словам, прошедший Рамадан, священный для мусульман месяц поста, «показал, что уровень ненависти по отношению к мусульманам в районе Большого Торонто продолжает расти». «Произошел значительный всплеск нападений на мечети, в том числе в Монреале», — уточнил Гаюр.

Он подчеркнул: один из способов создать более безопасную среду — обеспечить «лучшее представительство мусульман». «Мы хотели бы, чтобы мусульмане были лучше представлены в муниципальных учреждениях Канады. Они недостаточно представлены на этом уровне, в том числе в населенных мусульманами городах», — заявил собеседник «‎Анадолу»‎.

«Точно так же необходимо внести предложение, призывающее все муниципалитеты сделать борьбу с исламофобией приоритетной задачей», — резюмировал глава правозащитной группы. В Лондоне 6 июня на месте трагедии прошла акция поминовения семьи Афзаал.

В течение месяца в городе запланировано еще несколько мероприятий по борьбе с исламофобией, пишет «‎Анадолу»‎. В публичной библиотеке Лондона будут представлены мусульманские авторы, в городском музее выставлена фреска «Лондонские воспоминания», 10 июня в местной мечети пройдет сессия вопросов и ответов.

На следующей неделе, 17 июня, местные предприятия откроют сад памяти, посвященный семье Афзаал.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма. В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары. Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.