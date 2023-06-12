Крупнейшие российские миллиардеры в условиях западных санкций начали активнее инвестировать в российские компании, пишет агентство Bloomberg.

Издание уточняет: предприниматели продолжают получать дивиденды в то время, как большинство российских компаний на фоне войны РФ и Украины отказались от их выплаты.

По данным агентства, как минимум пять предпринимателей из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей с 2022 года получили около $10 млрд выплат от своих компаний.

Санкционный режим привел к тому, что бизнесмены переориентировали инвестиции на внутренний рынок, отмечает издание. «‎‎Их изоляция от остального мира подстегивает их инвестировать в местные фирмы, которые миллиардеры ранее не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности», — пишет Bloomberg.

«Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их к Кремлю. Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы Путина инвестировать в российский бизнес»,— заявила в беседе с Bloomberg аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук.

По данным агентства, среди миллиардеров, которые переориентировали инвестиции на внутренний рынок:

● Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. В конце мая Bloomberg сообщил, что предприниматель планирует приобрести 51% акций российского IT-гиганта «Яндекса» за $7–7,5 млрд. Если сделка завершится успешно, это вложение Алекперова станет крупнейшей инвестицией в РФ за пределами нефтяной отрасли.

● Председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель», самый богатый человек России Владимир Потанин. Весной 2022 года его компания «Интеррос» выкупила у семьи предпринимателя Олега Тинькова 35% в банковской группе TCS Group (Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование»).

Потанин также приобрел у французской финансовой группы Societe Generale контрольный пакет акций российского Росбанка. Миллиардер также входит в консорциум возможных покупателей «Яндекса».

Bloomberg поясняет: высокие доходы миллиардеров в энергетическом секторе — того же Алекперова, или владельцев газовой компании «‎Новатэк»‎ Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, связаны с растущими после начала российского вторжения в Украину ценами на энергоносители.

Так, по итогам 2022 года «Новатэк» выплатил суммарные дивиденды в размере 105,58 руб. на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 320,54 млрд руб.

Вагит Алекперов в начале апреля 2022 года попал в санкционные списки Великобритании и Австралии, после чего досрочно сложил с себя полномочия главы ЛУКОЙЛа и вышел из совета директоров.

Леонид Михельсон также попал в санкционные списки Канады и Великобритании в апреле прошлого года.

Санкции против Владимира Потанина со стороны Лондона были введены в июне 2022 года. В декабре того же года сам миллиардер и его фирма «Интеррос» были включены в SDN-лист (черный список) США.

Геннадий Тимченко с 2014 года находится под американскими санкциями. В санкционные списки ЕС и Великобритании предприниматель попал в феврале 2022 года.

Как ранее писал TRT на русском, Россия заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб (более $2,9 млрд по курсу на момент блокировки средств — декабрь прошлого года). Об этом сообщила российская газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на отчеты компаний за 2022 год.

Активы европейских депозитариев заблокированы в Национальном резервном депозитарии (НРД). Эти действия стали ответом РФ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции.