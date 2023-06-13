Турецкая текстильная компания Akıncılar откроет в Баку фабрику для производства бронежилетов и касок, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Akıncılar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана, уточняет издание. На совместном предприятии и лаборатории в Азербайджане будут разрабатывать и производить пуленепробиваемую оборонную продукцию. Товары будут идти на экспорт.

«В течение трех лет производство в братской республике перейдет на всецело отечественные материалы. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В инновационном центре инженеры Akıncılar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство», — заявил глава правления Akıncılar Ахмет Джан Узунтепе.

Турецкая компания Akıncılar на заводе в Измире производит бронежилеты, баллистические каски, военную форму.

Как ранее писал TRT на русском, в мае на трассах Азербайджана начали устанавливать «‎‎умные» транспортные решения от турецкой компании ASELSAN. Устройства разместили вблизи города Тагиев, на участке трассы Баку — Губа — граница Азербайджана с Россией. Эта система использует искусственный интеллект. Поэтому может классифицировать автомобили, измерять их вес и обнаруживать транспортные средства, превышающие допустимые пределы.