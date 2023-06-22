ЦБ Армении может ужесточить требования к банкам страны по резервам. Мера вводится на случай, если нерезиденты начнут массово выводить средства из республики. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Мера нужна чтобы обезопасить банки от непланового повышенного оттока средств со счетов и депозитов. Для этого ЦБ рассматривает возможность ввести более высокий коэффициент покрытия краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Этот показатель определяет, какой объем высоколиквидных активов должен иметь в распоряжении банк, чтобы предотвратить отток средств.

По действующим правилам, резиденты и нерезиденты Армении находятся в одинаковых условиях: коэффициент оттока по их счетам и вкладам установлен в размере 10%.

«Окончательного решения у ЦБ Армении пока нет, однако трактовка фактора резидентности в пруденциальных требованиях будет в сторону его ужесточения, например, в виде требований более высоких коэффициентов при расчете оттока в LCR», — сообщили в ЦБ Армении.

Как приток россиян повлиял на экономику Армении?

В 2022 году армянские банки отмечали беспрецедентный приток средств иностранцев, в первую очередь россиян. После начала войны РФ и Украины в феврале прошлого года, а также после объявления в России мобилизации в Армению прибыло около 110 тыс. российских граждан. Такие цифры в марте текущего года приводил министр экономики страны Ваган Керобян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в январе отмечал: благодаря притоку россиян экономика страны в 2022 году выросла на 13% вместо прогнозируемых 7%.

Приток частных средств в Армению в прошлом году составил $5,2 млрд. В начале текущего года динамика сохранялась, но приток замедлился. Объем средств нерезидентов-физлиц в армянских банках за год вырос более чем на 60%. По итогам года он составил 1,4 трлн драмов ($3,6 млрд).

Ранее требования к ликвидности решил повысить и Центробанк Грузии. С 1 сентября 2023 года ЦБ обещает увеличит требования к коэффициенту оттока до 80% для депозитов российских резидентов в иностранной валюте. Сейчас этот показатель находится в пределах 30-40%.

Как ранее писал TRT на русском, с начала частичной мобилизации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года, из России уехал почти 1 млн человек.