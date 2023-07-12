Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель казахстанского Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Договор был подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте главами двух государств и ратифицирован парламентами обеих стран», — сказал он. По его словам, «граница протяженностью 2357 километров обозначена 1 301 пограничным знаком и отражена одним демаркационным документом объемом более восьми тысяч страниц».

Дипломат подчеркнул, что завершению этого процесса предшествовало 100 раундов переговоров в рамках совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

«Данные события способствуют укреплению безопасности и стабильности в районе государственной границы, углублению двустороннего, межрегионального и приграничного взаимодействия, а также ознаменуют собой окончание юридического оформления государственной границы республики Казахстан на южном направлении», — резюмировал Смадияров.

Новость стала очередным сообщением о взаимодействии двух стран на международной арене. Как писал TRT на русском, Казахстан разрабатывает вопрос о возможности транзита газа из России в Узбекистан.

Кроме того, в апреле нынешнего года Казахстан зарегистрировал экспортно-импортную компанию UZKAZTRADE, созданную совместно с Узбекистаном. Главные направления ее деятельности: изучение рынка и конкурентный анализ продукции крупных предприятий двух стран, оптимизация и координация процессов взаимной торговли для сокращения цепочек поставщиков.