В Узбекистане число местных авиаперевозчиков увеличилось до восьми, сообщает пресс-служба Минтранса республики. В течение первых шести месяцев этого года были созданы и начали свою деятельность компании Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.

Ранее в стране работали четыре компании: национальная Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air. По данным Минтранса, сегодня они выполняют 93 регулярных рейса в неделю по местным направлениям.

За прошедшие 6 месяцев 2023 года со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан были ввезены 17 самолетов.

В летний сезон IATA-2023 резидентам и иностранным авиакомпаниям были предоставлены разрешения на выполнение международных рейсов с частотой 697 в неделю, говорится в сообщении министерства.

Напомним, что до 2021 года единственным авиаперевозчиком в Узбекистане была Uzbekistan Airways. После того, как в 2018 году Госкомтуризм раскритиковал монопольное положение национальной авиакомпании, президент страны Шавкат Мирзиёев поручил создать конкурентную среду. Тогда полеты возобновил первый частный авиаперевозчик Qanot Sharq, который специализируется на полетах между Россией и Узбекистаном. Qanot Sharq летает в Самарканд, Фергану и Бухару. Из зарубежных направлений — Джидда (Саудовская Аравия), российские Москва, Санкт-Петербург, Самара и Пхукет (Таиланд).

А в ноябре 2022 года сертификат эксплуатанта от Агентства гражданской авиации при Минтрансе Узбекистана получила авиакомпания Panorama Airways, которая выполняет внутренние рейсы, а также в Россию, ОАЭ, Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею и другие страны.

Авиакомпании-резиденты Узбекистана до 2026 года могут получать бюджетное субсидирование 25% стоимости билетов на внутренние авиарейсы. Также до 2028 года они освобождены от таможенных платежей на ввозимую в Узбекистан технику для обслуживания воздушных судов, оборудование и комплектующие.