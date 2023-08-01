Минобороны Украины подписало соглашение c турецкой компанией Baykar Makina о строительстве предприятия по ремонту и обслуживанию дронов на территории Украины. Об этом говорится на сайте украинского оборонного ведомства.

«‎‎Создание сервисного центра станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины и поможет приблизить нашу победу», — говорится в заявлении статс-секретаря министерства Константина Ващенко.

«Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Но мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр», — уточнил статс-секретарь.

Украинские производители резко увеличили отечественное производство дронов. Страна уже обучила более 10 тыс. операторов дронов, еще столько же проходят обучение, заявил на прошлой неделе вице-премьер Украины, отвечающий за создание «армию дронов» Михаил Федоров.

Как украинские, так и российские силы используют широкий спектр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки и нападения во время войны. Ранее в этом месяце украинские СМИ сообщили со ссылкой на министра стратегических отраслей Украины Александра Камышина, что Baykar начал строительство завода в Украине по производству БПЛА Bayraktar TB2.

Как ранее отмечал TRT на русском, цена беспилотников Bayraktar TB2 варьируется в зависимости от оснащения и составляет от $1 млн до $5 млн, сообщают открытые источники, специализирующиеся на продукции оборонного назначения.

Bayraktar TB2 имеет репутацию лучшего в своем классе БПЛА в мире благодаря своим техническим характеристикам и операциям, в которых он использовался. Эти дроны поступили на вооружение Турецких вооруженных сил в 2014 году. TB2 доказали свою эффективность на поле боя в Сирии, Ливии, а также во время 44-дневной войны в Карабахе между Азербайджаном и Арменией.