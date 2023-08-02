Туркменистан предлагает создать «‎Каспийскую экологическую инициативу»‎, намерен озвучить инициативу в сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает МИД страны, его заявление передает официальная газета «‎Нейтральный Туркменистан»‎.

«‎С учетом плодотворного сотрудничества по каспийской проблематике Туркменистан вносит предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», которая призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биоресурсов, а также решением ряда экологических проблем»‎, — говорится в статье.

Ашхабад также выступит с инициативой о создании регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии. Штаб-квартиру органа МИД Туркменистана предлагает разместить в туркменской столице.

Как уточняет ведомство, цель этой инициативы — сохранение мира, безопасности и добрососедства в регионе, а также налаживание механизма водопользования трансграничных рек региона.

Как ранее писал TRT на русском, в конце июля МИД Туркменистана впервые за долгое время публично поднял тему Транскаспийского газопровода. В министерстве отметили: «факторов, препятствующих строительству газопровода, не существует».