Министерство транспорта Узбекистана и Министерство дорог Ирана обсудили создание транспортного коридора с заходом в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского Минтранса.

Стороны договорились ускорить подписание соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана и Ирана об организации международного транспортного коридора. Ведомство не уточняет точный маршрут проекта.

Также министерства договорились снизить сборы при международных автомобильных перевозках по территории Ирана. Кроме того, Узбекистан поднял вопрос об использовании иранских портов Бандар-Аббас и Чабахар для валки грузов.

В конце июля портал The Mint сообщил, что Индия и Иран готовятся подписать долгосрочное соглашение о развитии порта Чабахар. Ожидается, что после многолетних переговоров Дели и Тегеран подпишут десятилетнее соглашение, которое позволит Индии развивать терминал Шахид Бехешти в Чабахаре.

В 2016 году Индия выделила $85 млн на развитие порта, а также открыла кредитную линию на $150 млн. К 2023 году страна поставила в Чабахар шесть кранов на сумму $25 млн.

Как ранее писал TRT на русском, в Узбекистане в 2023 году число местных авиаперевозчиков увеличилось до восьми. В течение первых шести месяцев этого года были созданы и начали свою деятельность компании Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.

Ранее в стране работали четыре компании: национальная Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air. По данным Минтранса, сегодня они выполняют 93 регулярных рейса в неделю по местным направлениям.

За прошедшие 6 месяцев 2023 года со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан были ввезены 17 самолетов.