Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков подтвердил информацию о начале оказания консульских услуг в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), сообщает агентство ТАСС. По его словам, решение продиктовано заботой о проживающих там российских соотечественниках.

«Данное решение уже давно назрело», — указал дипломат.

«Теперь россияне смогут обращаться за помощью к сотрудникам консульского отдела посольства РФ, которые будут на регулярной основе принимать их на севере острова», — добавил он.

Агентство ТАСС отмечает, что на территории Турецкой Республики Северного Кипра может проживать свыше 50 тыс. россиян.

Президент ТРСК Эрсин Татар отметил, что республика не возражает против оказания Россией консульских услуг. «Тут находится много россиян, и вполне нормально открыть его тут, чтобы они могли вести свои дела», — отметил он.

Татар добавил, что речь не идет о политическом признании ТРСК со стороны РФ. «Нам не поступал запрос об открытии консульства, но были инициативы открыть офис. У нас работает такое же представительство Великобритании. <…> Открытие такого офиса не означает, что [Россия] нас признала», — сказал он. Какписал ранее TRT на русском, Москва рассматривает возможность запуска прямых рейсов между РФ и ТРСК. Такая мера потенциально может означать шаг к признанию Россией кипрско-турецкого государства. Кроме того, к запуску прямого авиасообщения призывает Ассоциация солидарности русскоязычных жителей ТРСК.

В 1974 году на Кипре под руководством Афин был проведен переворот — его целью было объединение острова с Грецией, которую в то время возглавляла военная диктатура. Турция в том же году провела операцию для защиты турецкого населения острова. В 1983 году на севере Кипра была создана независимая ТРСК. В 2022 году республика стала членом-наблюдателем Организации тюркских государств.