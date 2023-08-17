Сторонники террористической группировки PПK/ОНС атаковали мечеть в немецком Ганновере, сообщает TRT World со ссылкой на заявление Турецко-исламского союза по делам религий (DITIB).

По данным организации, вандалы осквернили стены мечети надписями в поддержку террористических организаций и оскорблениями в адрес Турции. В союзе уточнили, что об осквернении храма сообщили верующие, пришедшие на утреннюю молитву.

Председатель Ассоциации центральных мечетей DITIB Мехмет Зенгин заявил, что мечеть и ранее подвергалась подобным нападениям.

По его словам, верующие и официальные лица обеспокоены нападениями, но они не допустят, чтобы мирная атмосфера и безопасность города были подорваны таким образом. Зенгин надеется, что власти как можно скорее найдут и привлекут виновных к ответственности.

Как ранее писал TRT на русском, участившиеся случаи нападения на мечети в странах Запада, в первую очередь в Германии, вызывают беспокойство у мусульманской общины Европы. Об этом заявил Кемаль Эргюн, председатель Исламской общины Milli Görüş (IGMG, «Национальное мировоззрение»).

Он констатировал: IGMG наблюдает в ФРГ тенденцию к дальнейшему росту исламофобских провокаций и нападений на мечети.

По словам Эргюна, за подобными провокациями зачастую стоят члены праворадикальных группировок и террористических организаций.