ПОЛИТИКА
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Взрыв на пути пакистанских военных
В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана при взрыве бомбы погибли 13 военных, пострадали более 20 человек
Взрыв на пути пакистанских военных
Белуджистан / Reuters
28 июня 2025 г.

В районе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана взорвалось самодельное устройство. По данным местного издания Khyber Chronicles, взрывное устройство было установлено на пути следования военной колонны и приведено в действие дистанционно.

В результате атаки, по предварительной информации, погибли 13 военнослужащих. Еще 24 человека получили ранения. Среди пострадавших — 14 мирных жителей.

Инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Этот регион, наряду с Белуджистаном, остается одной из наиболее нестабильных зон в Пакистане.

В этих провинциях действуют вооруженные формирования, выступающие под лозунгами защиты прав пуштунов и белуджей. Они регулярно совершают нападения на представителей сил безопасности и местных жителей.

Исламабад обвиняет расположенную на афганской территории группу «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) в организации подобных атак. Однако власти Афганистана отвергают эти утверждения.

В Белуджистане активно действует Армия освобождения Белуджистана (BLA). Эта структура требует отделения провинции от Пакистана и самостоятельного управления от имени белуджского населения.

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