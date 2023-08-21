Турецкая компания STM объявила о закладке второго корвета проекта MILGEM для ВМС Украины. Мероприятие состоялось на верфи RMK Marine в Стамбуле, передает официальное издание британских ВМС Naval News.

Компания STM — генеральный подрядчик проекта украинского корвета. На церемонии закладки второго корабля на верфи Стамбула 18 августа присутствовали официальные лица Украины, а также представители компаний-подрядчиков.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2020 года Турция подписала соглашение о строительстве для ВМС Украины пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM. В соглашении также изложены намерения сторон запускать и реализовывать совместные проекты по строительству военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех типов газотурбинных двигателей.

В сентябре 2021-го в Стамбуле на военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония официальной закладки для ВМСУ первого MILGEM (типа Ada). Турецкая морская верфь RMK спустила на воду первый украинский корвет «Гетман Иван Мазепа» (F-211) в Стамбуле 2 октября 2022 года.

По условиям соглашения Турция должна была построить два корвета для ВМС Украины, однако, как заявил в конце июля украинский посол в Анкаре Василий Боднар, в рамках проекта Киев может закупить четыре корвета.

Какой будет комплектация корвета?

Никаких официальных заявлений относительно комплектации корвета и конфигурации оружия не было из-за конфиденциальности проекта, уточняет Naval News. Однако в августе 2021 года украинская служба «Радио Свободы» заявила, что Министерство обороны Украины раскрыло системы вооружения корветов класса Ada.

По данным издания, корветы будут оснащены противокорабельными ракетами «Гарпун» в качестве основной ударной системы. Заместитель министра обороны Украины заявил, что страна рассматривает возможность установить на корветы украинскую противокорабельную ракету «Нептун», а также «Гарпун», «Атмака» и морскую ударную ракету.

Украинские СМИ изначально сообщали, что системой ПВО корвета будут служить ракеты VL MICA производства MBDA, запускаемые из системы вертикального пуска. Однако на изображении корвета на плакате в честь спуска судна нет таких ракетных систем, отмечает издание.

На корветы установят 76-мм орудие Leonardo Super Rapid и 12,7-мм орудие STAMP от турецкой фирмы Aselsan. Основным оружием против подводных угроз станет легкая торпеда MU 90, подчеркивает Naval News.